Balıkesir ve Diyarbakır'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Balıkesir'in Altıeylül ve Diyarbakır'ın Çüngüş ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler ve vatandaşlar zamanla yarışıyor.
Yurdun iki farklı noktasından yangın haberi geldi. Balıkesir Altıeylül ve Diyarbakır Çüngüş'teki yangınları kontrol altına alabilmek için ekiplerin zorlu arazi şartlarındaki mücadelesi devam ediyor.
BALIKESİR'DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi kırsalında arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında müdahalesini sürdürdüğü yangına karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Altıeylül İlçesi kırsal Bereketli Mahallesi arazide başlayan ve kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ile mücadele sürüyor.
Geniş bir arazide yoğun duman altında devam eden yangını söndürmek amacıyla helikopterler sortiler halinde yanan alana su bırakıyor.
DİYARBAKIR'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.