Define tünelinde can pazarı: AFAD’ın 18 saatlik mücadelesi kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı sırada tünelde göçük meydana geldi.

Define ararken canından oldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler, yaklaşık 12 metre derinliğindeki tünelde mahsur kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak için koordineli bir çalışma başlattı.