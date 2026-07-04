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Define tünelinde can pazarı: AFAD’ın 18 saatlik mücadelesi kamerada

Eskişehir’in İnönü ilçesinde kaçak define kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki Hakan Çilingir’i kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerinin dar ve riskli tünelde yürüttüğü zorlu operasyon kameralara yansıdı.

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Define tünelinde can pazarı: AFAD’ın 18 saatlik mücadelesi kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı sırada tünelde göçük meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Define ararken canından oldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler, yaklaşık 12 metre derinliğindeki tünelde mahsur kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak için koordineli bir çalışma başlattı.

Define tünelinde ölüm: 18 saatlik mücadele kamerada (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)Define tünelinde ölüm: 18 saatlik mücadele kamerada (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

DAR TÜNELDE RİSKLİ OPERASYON

Beline bağlanan iple tünele girdikten sonra mahsur kaldığı öğrenilen Çilingir'e ulaşmak için AFAD personeli, oldukça dar ve tehlikeli alanda çalışma yürüttü.

Kameralara yansıyan görüntülerde, ekiplerin tünel içinde adeta "iğneyle kuyu kazarak" ilerlediği görüldü. Çökme riskinin yüksek olduğu bölgede hareket eden toprak kütlelerine rağmen çalışmalar titizlikle sürdürüldü.

AFAD ekiplerinin kısıtlı alanda, zamanla yarışarak yürüttüğü müdahale anları, operasyonun zorluğunu gözler önüne serdi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Define tünelinde can pazarı: AFAD’ın 18 saatlik mücadelesi kamerada-3

18 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN CENAZESİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 12 metre derinlikte sürdürülen arama kurtarma çalışmaları, 18 saat boyunca kesintisiz devam etti. AFAD personelinin koordineli müdahalesi sonucunda iki çocuk babası Hakan Çilingir'in cenazesine ulaşıldı.

Tünelden çıkarılan Çilingir'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Define tünelinde can pazarı: AFAD’ın 18 saatlik mücadelesi kamerada-4

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçak kazıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Yunus Akseki
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