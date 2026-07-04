Define tünelinde can pazarı: AFAD’ın 18 saatlik mücadelesi kamerada
Eskişehir’in İnönü ilçesinde kaçak define kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki Hakan Çilingir’i kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekiplerinin dar ve riskli tünelde yürüttüğü zorlu operasyon kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, İnönü ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Define aramak amacıyla kaçak kazı yapıldığı sırada tünelde göçük meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri de kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler, yaklaşık 12 metre derinliğindeki tünelde mahsur kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak için koordineli bir çalışma başlattı.
DAR TÜNELDE RİSKLİ OPERASYON
Beline bağlanan iple tünele girdikten sonra mahsur kaldığı öğrenilen Çilingir'e ulaşmak için AFAD personeli, oldukça dar ve tehlikeli alanda çalışma yürüttü.
Kameralara yansıyan görüntülerde, ekiplerin tünel içinde adeta "iğneyle kuyu kazarak" ilerlediği görüldü. Çökme riskinin yüksek olduğu bölgede hareket eden toprak kütlelerine rağmen çalışmalar titizlikle sürdürüldü.
AFAD ekiplerinin kısıtlı alanda, zamanla yarışarak yürüttüğü müdahale anları, operasyonun zorluğunu gözler önüne serdi.
18 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN CENAZESİNE ULAŞILDI
Yaklaşık 12 metre derinlikte sürdürülen arama kurtarma çalışmaları, 18 saat boyunca kesintisiz devam etti. AFAD personelinin koordineli müdahalesi sonucunda iki çocuk babası Hakan Çilingir'in cenazesine ulaşıldı.
Tünelden çıkarılan Çilingir'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçak kazıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.