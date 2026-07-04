Türkiye’den LGBT turuna geçit yok: Organizatörü Başkan Erdoğan’ı ve AK Parti’yi hedef aldı

Valilik değerlendirmesinde, söz konusu grubun bu nitelikte bir etkinlik için kenti ziyaret etmesine "kesinlikle imkân bulunmadığı" vurgulandı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, organizasyonun "toplumun yapısı ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan davranışlarla bilinen grupl ar" tarafından düzenlendiği ifade edildi.

SAPKIN ORGANİZASYONUN YÖNETİCİSİ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Sapkın organizasyonun Türkiye ayağının iptal edilmesinin ardından Atlantis Events Başkanı ve CEO'su Rich Campbell, CNN'e açıklamalarda bulundu.

Campbell, Türkiye'nin kararını "şaşırtıcı" bulduğunu belirterek iptalin gerekçesinin organizasyonun eşcinsel bir gruba yönelik olması olduğunu öne söyledi. Türkiye'nin toplumsal hassasiyetlerini ve ahlaki değerler konusundaki tavrını hedef alan Campbell, bir ülkenin hangi turistleri kabul edip etmeyeceğine bu şekilde karar vermesinin "kaygı verici" olduğunu savundu.

AK PARTİ'Yİ DE HEDEF ALDI

Campbell açıklamasında Başkan Erdoğan ve AK Parti 'yi de hedef almaktan geri durmadı. Türkiye'de son yıllarda LGBT'ye yönelik söylemin sertleştiğini iddia eden Campbell, şirketin 36 yıllık tarihinde ilk kez "kim oldukları" gerekçesiyle bir limana kabul edilmediklerini öne sürdü.

Türkiye'nin aile yapısı, toplumsal hassasiyetleri ve ahlaki değerler çerçevesinde aldığı kararı eleştiren Campbell, organizasyonun siyasi amaç taşımadığını öne sürdü. Campbell, yolcuların yalnızca bölgeyi gezmek, para harcamak, eğlenmek ve kültürel turlara katılmak için seyahat ettiğini savunarak tepkileri görmezden gelen bir tutum sergiledi.