Şanlıurfa'da işçi kazası! Minibüs şarampole yuvarlandı: 22 kişi yaralandı

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.