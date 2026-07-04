Şanlıurfa'da işçi kazası! Minibüs şarampole yuvarlandı: 22 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ SAVRULDU
Müslüm Ö. (63) idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 63 E 3567 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Birecik kara yolu kırsal Ağırtaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Lastiği patlayan minibüs devrildi: 22 tarım işçisi yaralandı!
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam