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Şanlıurfa'da işçi kazası! Minibüs şarampole yuvarlandı: 22 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Şanlıurfa'da işçi kazası! Minibüs şarampole yuvarlandı: 22 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ SAVRULDU

Müslüm Ö. (63) idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 63 E 3567 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Birecik kara yolu kırsal Ağırtaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Video Oynatma İkonu Lastiği patlayan minibüs devrildi: 22 tarım işçisi yaralandı!

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Şanlıurfa'da işçi kazası! Minibüs şarampole yuvarlandı: 22 kişi yaralandı-3

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçi kazası! Minibüs şarampole yuvarlandı: 22 kişi yaralandı-4

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

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