Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 30 bin kaçak puro ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Temmuz Cuma günü kent genelinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 30 bin adet kaçak puro, 23 bin 300 adet kaçak sigara, bin 192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet kaçak muhtelif eşya ele geçirildi. Takvim Kaynak Tercihleri

1 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam