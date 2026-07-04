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Bodrumda eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: O şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde alkollü olduğu ileri sürülen L.A., husumetli olduğu kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Cevatşakir Mahallesi'nde yaşanan ve şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, işletmenin kapısı ile bir aracın camı saçmaların hedefi oldu. Dehşet anlarının ardından harekete geçen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli L.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti.

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Bodrumda eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: O şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen L.A., bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Bodrumda eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: O şüpheli yakalandı-2

BODRUM'DA POMPALI DEHŞETİ

Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rast gele açtı. Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Alkollü olduğu ileri sürülen L.A. bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)Alkollü olduğu ileri sürülen L.A. bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)

KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Polis, L.A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 4 boş kartuşa rastlarken, işletmenin giriş kapısı ile bir aracın camına saçma isabet ettiği belirlendi. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, L.A.'nın çevreye rastgele ateş açtığı anlar yer aldı. L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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