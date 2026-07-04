Bodrumda eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: O şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen L.A., bir eğlence mekanının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kız arkadaşının çalıştığı mekanı pompalı tüfekle bastı: O anlar kamerada!

BODRUM'DA POMPALI DEHŞETİ Olay, sabah saatlerinde Cevatşakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. L.A., iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı ve aralarında sorun olduğu öne sürülen kadının çalıştığı eğlence mekanının önüne gelip, pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin rast gele açtı. Alkollü olduğu ileri sürülen L.A., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takvim Kaynak Tercihleri