Sakarya Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günlük gastronomi ve sanat şöleni

Festival kapsamında yüzlerce etkinlik farklı noktalarda gerçekleştiriliyor. Bu yıl ilk kez festivale ev sahipliği yapan Sakarya'nın doğal güzellikleri, köklü tarihi ve farklı coğrafyalardan beslenen kültürel çeşitliliğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek 186 etkinlikle Sakarya'nın kültür, sanat ve gastronomi birikiminin ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.

Sakarya’nın kültürel mirası ziyaretçilere geniş bir yelpazede tanıtılıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yalnızca bir kültür ve sanat organizasyonu olmadığını belirten Yazgı, festivalin şehirlerin tanıtımına, turizmine ve ekonomik canlılığına katkı sunan kapsamlı bir kültür hareketi olduğuna dikkat çekti. Festival süresince oluşacak hareketliliğin yerel esnaftan turizm sektörüne kadar birçok alanda şehre değer katacağını ifade eden Yazgı, şu ifadeleri kaydetti: Şehirleri büyüten yalnızca yollar, binalar ve yatırımlar değildir. Şehirleri asıl büyüten; kültürüdür, sanatıdır, hafızasıdır ve insanıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali bir kültür seferberliğidir.

50 Lezzet Noktası ile kentin gastronomi zenginliği ön plana çıkıyor. LEZZET NOKTALARI SAKARYA'NIN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ TANITIYOR Konuşmasında gastronominin festivalin bu yıl öne çıkan başlıklarından biri olduğuna da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yazgı, şu sözleri paylaştı: Festivalimizin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri olan gastronomi rotası kapsamında uzman kurulumuzca belirlenen 50 Lezzet Noktası, ziyaretçilerimize Sakarya'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı sunacaktır.

Yerel mutfak kültürü festivalin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktaları, ziyaretçileri Sakarya'nın çok katmanlı gastronomi mirasıyla buluşturacak. Karadeniz, Marmara, Kafkas ve Balkan mutfak kültürlerinin izlerini taşıyan Sakarya mutfağı; coğrafi işaretli Islama Köfte ve Adapazarı Kabak Tatlısı'nın yanı sıra dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu, Abhaz lezzetleri ve daha birçok yöresel tatla festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak.