Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu başladı: Avrupa'dan dönüş sürüyor
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için yurda dönüşü sürüyor. Araçlarına Türk bayrağı asarak Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapan gurbetçiler, uzun yolculuğun ardından memleketlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Belçika'dan gelen gurbetçiler, vatan hasretinin sınır kapısından geçtikleri anda sona erdiğini belirterek, tatillerini aileleriyle birlikte memleketlerinde geçireceklerini ifade etti.
Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere yurda dönüşü devam ediyor. Araçlarına Türk bayrağı asan gurbetçiler, uzun yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından giriş yaparak memleketlerinin yolunu tuttu.
TÜRK BAYRAKLARIYLA YURDA GİRDİLER
Uzun ve yorucu yolculuğun ardından Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, sınırdaki işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola çıktı.
Araçlarına Türk bayrağı asan gurbetçiler, yurda kavuşmanın sevincini yaşadı.
"BURAYA GELİNCE TAMAMLANIYORUZ"
Belçika'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mehmet Yıldız, Türkiye'ye kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Aracının kaputuna Türk bayrağı astığını ve sınır kapısından gururla geçtiğini belirten Yıldız, "Sınır kapısından böyle geçmek istedik ve hazırlık yaptık. Tatilimizi memleketimizde geçireceğiz. Türkiye'ye girince zaman çok çabuk geçiyor, ziyaretlerimiz olacak. Memleket Konya, toprağımıza geldik. Gurbette hep eksiğiz, buraya gelince tamamlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
"AİT OLDUĞUMUZ YERE, MEMLEKETİMİZE GİDİYORUZ"
Döne Yıldız da yıl boyunca Türkiye'de tatil yapacakları günü beklediklerini belirtti.
Yurda geldikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Yıldız, "Ait olduğumuz yere, memleketimize gidiyoruz. Hevesle bekledik 365 gün boyunca. Kalbim pır pır ve gözlerim doldu sınırdan geçerken. Aracımıza Türk bayrağımızı astık, canımız vatanımıza feda olsun." dedi.
"BİZİM İÇİN İZİN TAM DA BURADA BAŞLIYOR"
Belçika'dan gelen Ömer Özdal ise Türkiye'ye büyük bir sevinçle geldiklerini söyledi.
İlk olarak memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gideceğini belirten Özdal, tatil planı yapmadıklarını ancak Türkiye'nin farklı bölgelerini gezmek istediklerini ifade etti.
Türkiye'ye giriş yaptıkları anda rahatladıklarını dile getiren Özdal, "Tatilimizi yapacağız, yol bitmiş sayılır. Bizim için izin tam da burada başlıyor." diye konuştu.