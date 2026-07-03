Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu başladı: Avrupa'dan dönüş sürüyor

Yurda geldikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Yıldız, "Ait olduğumuz yere, memleketimize gidiyoruz. Hevesle bekledik 365 gün boyunca. Kalbim pır pır ve gözlerim doldu sınırdan geçerken. Aracımıza Türk bayrağımızı astık, canımız vatanımıza feda olsun." dedi.

"BİZİM İÇİN İZİN TAM DA BURADA BAŞLIYOR"

Belçika'dan gelen Ömer Özdal ise Türkiye'ye büyük bir sevinçle geldiklerini söyledi.

İlk olarak memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gideceğini belirten Özdal, tatil planı yapmadıklarını ancak Türkiye'nin farklı bölgelerini gezmek istediklerini ifade etti.

Türkiye'ye giriş yaptıkları anda rahatladıklarını dile getiren Özdal, "Tatilimizi yapacağız, yol bitmiş sayılır. Bizim için izin tam da burada başlıyor." diye konuştu.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam