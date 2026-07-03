Husumetlilerinden kaçarken kaza yaptı: Direksiyon başında hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde kaza yaptığı sanılan gencin silahla vurulduğu ve direksiyon başında bilincini kaybettiği ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Silahlı saldırıdan kaçarken kaza yaptı! Kurtarılamadı

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Olay, gece saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Baran Yusuf Dağdeviren husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Dağdeviren, kendi kullandığı araçla hastaneye gitmeye çalıştı. Bir süre sonra direksiyon başında bilincini kaybeden Dağdeviren, park halindeki araçlara çarptı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Dağdeviren'in hayatını kaybettiği ve silahla karnından yaralandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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