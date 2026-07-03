Marmaris’te aile tatili şiddete dönüştü: İngiliz turist gözaltında

Olay, dün akşam saatlerinde Marmaris'in Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ailesiyle birlikte Marmaris'e gelen İngiliz uyruklu turist ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında turistin eşine fiziksel saldırıda bulunduğu, kadının aldığı darbenin etkisiyle yere düştüğü belirtildi.