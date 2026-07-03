Marmaris’te aile tatili şiddete dönüştü: İngiliz turist gözaltında
Marmaris’te aile tatili restoranda şiddete dönüştü. Alkollü olduğu iddia edilen İngiliz uyruklu turistin tartıştığı eşini yere düşürdüğü, çocuklarına da sert şekilde müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Marmaris'in Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için ailesiyle birlikte Marmaris'e gelen İngiliz uyruklu turist ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında turistin eşine fiziksel saldırıda bulunduğu, kadının aldığı darbenin etkisiyle yere düştüğü belirtildi.
ÇOCUKLARINA DA SALDIRDIĞI GÖRÜLDÜ
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin çocuklarına da sert şekilde müdahale ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlar, yaşananlara tepki göstererek turisti durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekipler, İngiliz uyruklu turisti etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.