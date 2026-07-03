İstanbul'da polisi bile şaşkına çeviren olay! Hırsızın 283 suç kaydı çıktı
İstanbul'da güpegündüz hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 283 suç kaydı olduğu ve 24 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da evlerden para, altın ve pırlanta çaldıkları belirlenen 3 kadın şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 283 suç kaydı olduğu ve 24 ayrı dosyadan aranmasının olduğu tespit edildi. Ayrıca hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
HIRSIZLAR YAKALANDI
Olay istanbul'un Küçükçekme, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana geldi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerine ulaştı ve şüphelilerin güpegündüz binaları dolaşarak, boş daireleri tespit ettiklerini ve daha sonra evlere girip hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerden Ela C. evinde, Ceylan Ç. ve Gülseren Ç. ise hırsızlıktan sonra kaçarken bindikleri taksinin içinde gözaltına alındı.Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
POLİS BİLE ŞAŞIRDI
Yapılan operasyonda şüphelilerin üzerinden 1 milyon lira nakit para ile çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen para ve değerli eşyalar, sahipleri belirlenene kadar Adli Emanet'e teslim edildi. Soruşturma sonucunda şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 283 suç kaydının bulunduğu ve 24 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Ceylan Ç'nin 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
Gülseren Ç.'nin ise 40 suç kaydının bulunduğu 18 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Ela C.'nin ise 47 suç kaydı olduğu . Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.