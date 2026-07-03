İstanbul'da polisi bile şaşkına çeviren olay! Hırsızın 283 suç kaydı çıktı

İstanbul'da evlerden para, altın ve pırlanta çaldıkları belirlenen 3 kadın şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 283 suç kaydı olduğu ve 24 ayrı dosyadan aranmasının olduğu tespit edildi. Ayrıca hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Güpegündüz hırsızlık yaptılar. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) HIRSIZLAR YAKALANDI Olay istanbul'un Küçükçekme, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana geldi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerine ulaştı ve şüphelilerin güpegündüz binaları dolaşarak, boş daireleri tespit ettiklerini ve daha sonra evlere girip hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerden Ela C. evinde, Ceylan Ç. ve Gülseren Ç. ise hırsızlıktan sonra kaçarken bindikleri taksinin içinde gözaltına alındı.Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Takvim Kaynak Tercihleri