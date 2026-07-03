Küçükçekmece'de inşaat kazısında göçük! Mahsur kalan 29 kişi tahliye edildi

Olay, bu sabah saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta sürdürülen temel çalışması sırasında, bitişikte bulunan 10 daireli binanın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük oluştu. Büyük gürültüyle meydana gelen göçüğün ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de bina bahçesinde göçme meydana geldi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, İHA ve DHA'dan alınmıştır.) MAHSUR KALAN 29 KİŞİ PENCERE VE BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ Göçüğün binanın giriş kapısının bulunduğu bölümde meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araçla üst katlara ulaştı. Mahsur kalan 29 kişi pencereler ve balkonlar kullanılarak güvenli şekilde tahliye edildi.



Olayda yaralanan olmazken, çöken alan havadan görüntülendi. Küçükçekmece Belediyesi teknik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kaymanın temel çalışmasının yapıldığı bölgede meydana geldiği, bitişikteki binada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Takvim Kaynak Tercihleri