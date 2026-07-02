Sihirbaz Yaser Koçak’a narkotik baskını: Kedi kumundan uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaser Koçak’ın evine narkotik baskını: 619 gram uyuşturucu ele geçirildi (Fotoğraflar video ekran görüntüsünden alınmıştır)

Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yoğunlaşan polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda konutta uyuşturucu satıldığını belirledi.