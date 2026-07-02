Sihirbaz Yaser Koçak’a narkotik baskını: Kedi kumundan uyuşturucu çıktı
İstanbul’da bir televizyon yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Bahçelievler’de düzenlenen operasyonda, kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese yoğunlaşan polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda konutta uyuşturucu satıldığını belirledi.
BAHÇELİEVLER'DEKİ ADRESE OPERASYON
Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir televizyon kanalında yayınlanan "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen Yaser Koçak gözaltına alındı.
KEDİ KUMUNA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU
Adreste yapılan aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler de bulundu. Polis ekipleri, kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirdi.
YASER KOÇAK TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaser Koçak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.