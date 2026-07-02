Çatalca'da eşini boğazından bıçaklayan zanlı kaçtı | O anlar kamerada

İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşler arasında millet bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, Adil Beysi, eşi Damla Beysi'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Çatalca'da parkta boşanma aşamasındaki karı koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini boğazından bıçaklayarak yaralayan şüpheli, vatandaşların saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın kanlar içinde kaldı (Görseller: İHA)

MİLLET BAHÇESİNDE TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak için millet bahçesinde buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.