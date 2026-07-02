Çatalca'da eşini boğazından bıçaklayan zanlı kaçtı | O anlar kamerada
İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi arasında millet bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre Adil Beysi, eşini boğazından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlının kaçış anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çatalca'da parkta boşanma aşamasındaki karı koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini boğazından bıçaklayarak yaralayan şüpheli, vatandaşların saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşler arasında millet bahçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, Adil Beysi, eşi Damla Beysi'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
MİLLET BAHÇESİNDE TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak için millet bahçesinde buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI İDDİASI
İddiaya göre, Adil Beysi yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı.
Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan zanlı, ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi.Çatalca'da eşini boğazından bıçaklayan zanlı kaçtı | O anlar kamerada
KAÇIŞ ANI KAMERADA
Boğazından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bulunan bir zabıta memuru yaptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Öte yandan, şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.