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Konya'da amca şiddeti kamerada: 10 yaşındaki çocuğa kazmayla saldırdı, yere fırlattı

Konya'nın Karatay ilçesinde, parkta başka çocuklarla tartıştığı öne sürülen 10 yaşındaki M.A.A., babasının amcası H.A. tarafından darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Konya'da amca şiddeti kamerada: 10 yaşındaki çocuğa kazmayla saldırdı, yere fırlattı

Konya'nın Karatay ilçesinde, parkta başka çocuklarla tartıştığı iddia edilen 10 yaşındaki M.A.A., babasının amcası H.A. tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELİNDE KAZMAYLA GELDİ

Olay, Karatay ilçesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre M.A.A., parkta başka çocuklarla tartıştı. Bunun üzerine babasının amcası H.A., elinde kazmayla gelerek çocuğu darbetti.

Dehşet anları kamerada (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Dehşet anları kamerada (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DİYEREK YERE FIRLATTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde kazma bulunan H.A.'nın kolundan tuttuğu M.A.A.'yı yere doğru ittiği, ardından havaya kaldırdığı görülüyor. Bu sırada başı yere çarpan çocuğun başını tuttuğu, H.A.'nın ise "Seni öldürürüm" diyerek çocuğu yere fırlattığı ve ardından tokat attığı görüntülere yansıyor. Korkan M.A.A.'nın ise "Tamam" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. M.A.A.'ya şiddet uyguladığı belirlenen H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şiddete maruz kalan M.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Konya'da amca şiddeti kamerada: 10 yaşındaki çocuğa kazmayla saldırdı, yere fırlattı-3 Konya'da amca şiddeti kamerada: 10 yaşındaki çocuğa kazmayla saldırdı, yere fırlattı-4 Konya'da amca şiddeti kamerada: 10 yaşındaki çocuğa kazmayla saldırdı, yere fırlattı-5

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