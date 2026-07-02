Konya'da amca şiddeti kamerada: 10 yaşındaki çocuğa kazmayla saldırdı, yere fırlattı

Olay, Karatay ilçesinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre M.A.A., parkta başka çocuklarla tartıştı. Bunun üzerine babasının amcası H.A., elinde kazmayla gelerek çocuğu darbetti.

Dehşet anları kamerada (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM" DİYEREK YERE FIRLATTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde kazma bulunan H.A.'nın kolundan tuttuğu M.A.A.'yı yere doğru ittiği, ardından havaya kaldırdığı görülüyor. Bu sırada başı yere çarpan çocuğun başını tuttuğu, H.A.'nın ise "Seni öldürürüm" diyerek çocuğu yere fırlattığı ve ardından tokat attığı görüntülere yansıyor. Korkan M.A.A.'nın ise "Tamam" diyerek karşılık verdiği görülüyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. M.A.A.'ya şiddet uyguladığı belirlenen H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şiddete maruz kalan M.A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam