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Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp demirle vurdu

Arnavutköy’de bir alışveriş merkezi yakınında karşılaşan iki grup genç arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede meydan muharebesine döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada yere yatırılan bir genç, elinde demir çubuk bulunan bir saldırgan tarafından acımasızca darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp demirle vurdu

İstanbul Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi.

Olay, dün (1 Temmuz) akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Video Oynatma İkonu Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada

Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

YERE YATIRIP DÖVDÜLER
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki gençlerden biri yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde darbedildi. Bazı vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp demirle vurdu-3

DEMİRLE VURDU
Görüntülerde; yere yatırılan gence çok sayıda kişinin art arda tekme ve yumruklarla vurduğu, çevredekilerin ise kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf ettiği anlar yer aldı. Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden birinin elindeki demirle yerde yatan kişiye vurduğu görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan kişilerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp demirle vurdu-5 Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp demirle vurdu-6 Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp demirle vurdu-7

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