Arnavutköy'de gençlerin kavgası kamerada: Yere yatırıp demirle vurdu

İstanbul Arnavutköy'de bir grup genç arasında çıkan kavga sırasında bir kişi yere yatırılarak darbedildi.

Olay, dün (1 Temmuz) akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.