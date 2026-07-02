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Bursa'da sahte polis çetesi çökertildi: 6 tutuklama | 100 milyonluk vurgun

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti yaklaşık 2,5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı. Döviz ve ziynet eşyalarını teslim alan, kredi kartlarını kullanarak milyonlarca liralık harcama yapan ve çifte ait 7 gayrimenkulü değerinin altında sattıran şüpheliler, son buluşmada "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek tatlı ikram edip evden ayrıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 il ve Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken, 6'sı tutuklandı.

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Bursa'da sahte polis çetesi çökertildi: 6 tutuklama | 100 milyonluk vurgun

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti yaklaşık 2,5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı.

"TERÖR SORUŞTURMASI" YALANIYLA KORKUTTULAR

Edinilen bilgiye göre şüpheliler, yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı.

Dolandırıcılar, çiftin adına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını öne sürerek mağdurları korkuttu.

Şüpheliler, "Sizinle iş birliği yapacağız. Evinizde arama yapıp ziynet eşyalarınızda parmak izi incelemesi yapacağız" yalanıyla yaşlı çifti yönlendirdi.

Video Oynatma İkonu Dolandırdılar üstüne bir de tatlı ikram ettiler!

Sahte polis oyunu bozuldu (Haberde yer alan görseller İHA'dan alınmıştır.)Sahte polis oyunu bozuldu (Haberde yer alan görseller İHA'dan alınmıştır.)

7 GAYRİMENKULÜNÜ DE SATTIRDILAR

Bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim alan şebeke bununla da yetinmedi.

Şüpheliler, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı.

Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.

Kamera görüntüsüKamera görüntüsü

"OPERASYON TAMAMLANDI" DEYİP TATLI İKRAM ETTİLER

Dolandırıcılar, suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla mağdurların telefonlarındaki mesajlaşmaları ve dijital delilleri sildirmek için eve eleman gönderdi.

Yaklaşık 2,5 ay süren dolandırıcılık sürecinin sonunda ise çete üyeleri, "Operasyon tamamlandı, gözünüz aydın" diyerek yaşlı çifte tatlı ikram edip evden ayrıldı.

Çiftin toplam zararının yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüpheliler tespit edildiŞüpheliler tespit edildi

6 AYLIK TAKİPLE ÇÖKERTİLDİLER

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada ilk aramaların yurt dışından yapıldığı tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip kapsamında 40 farklı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın, Konya ve Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

6 şüpheli tutuklandı6 şüpheli tutuklandı

6 DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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Bursa'da sahte polis çetesi çökertildi: 6 tutuklama | 100 milyonluk vurgun-6 Bursa'da sahte polis çetesi çökertildi: 6 tutuklama | 100 milyonluk vurgun-7 Bursa'da sahte polis çetesi çökertildi: 6 tutuklama | 100 milyonluk vurgun-8

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