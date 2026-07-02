Bursa'da sahte polis çetesi çökertildi: 6 tutuklama | 100 milyonluk vurgun

Dolandırdılar üstüne bir de tatlı ikram ettiler!

Dolandırıcılar, çiftin adına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığını öne sürerek mağdurları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre şüpheliler, yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla yaşlı çifti arayarak kendilerini polis olarak tanıttı.

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesi, yaşlı bir çifti yaklaşık 2,5 ay boyunca psikolojik baskı altında tutarak yaklaşık 100 milyon lira dolandırdı.

Sahte polis oyunu bozuldu (Haberde yer alan görseller İHA'dan alınmıştır.)

7 GAYRİMENKULÜNÜ DE SATTIRDILAR

Bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim alan şebeke bununla da yetinmedi.

Şüpheliler, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı.

Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.