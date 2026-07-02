CANLI YAYIN
Geri

10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Sürücünün yardımına koşan Furkan Alan, devrilen direkten yayılan elektrik akımına kapılarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Genç adamın 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan feci kaza yürekleri dağladı. O.U. yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Furkan Alan, kaza yapan otomobil sürücüsüne yardım etmek isterken, kopan elektrik tellerine basarak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Furkan Alan, kaza yapan otomobil sürücüsüne yardım etmek isterken, kopan elektrik tellerine basarak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan ise hiç düşünmeden aracını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden çevreye yayılan elektrik akımı genç adamın sonu oldu.

10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü-3
Akıma kapılan Alan, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü O.U. hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü-4
Yaşanan acı olayın ardından Furkan Alan'ın yalnızca 10 gün önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Yeni kurduğu yuvasında hayatının en mutlu günlerini yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir insanın hayatını kurtarmak isterken yaşamını yitirmesi ailesini, yakınlarını ve haberi duyan herkesi derin bir yasa boğdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü-6 10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü-7 10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü-8
Takvim Kaynak Tercihleri
Piri Reis'in kayıp harita sırrı ve Turgut Reis'in hayalet gemileri: Türk denizcilik tarihine yön veren 5 kaptan
SONRAKİ HABER

Türk denizciliğinin efsane 5 kaptanı

 40 yıl çekmecede unutuldu! Fosil nadir bir dinozora ait çıktı
ÖNCEKİ HABER

40 yıl çekmecede unutuldu!
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler