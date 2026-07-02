10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Sürücünün yardımına koşan Furkan Alan, devrilen direkten yayılan elektrik akımına kapılarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Genç adamın 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı...
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan feci kaza yürekleri dağladı. O.U. yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan ise hiç düşünmeden aracını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden çevreye yayılan elektrik akımı genç adamın sonu oldu.
Akıma kapılan Alan, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü O.U. hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.
Yaşanan acı olayın ardından Furkan Alan'ın yalnızca 10 gün önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Yeni kurduğu yuvasında hayatının en mutlu günlerini yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir insanın hayatını kurtarmak isterken yaşamını yitirmesi ailesini, yakınlarını ve haberi duyan herkesi derin bir yasa boğdu.