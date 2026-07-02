10 gün önce evlenmişti: Kaza yapan araca yardım ederken akıma kapılarak öldü

Furkan Alan, kaza yapan otomobil sürücüsüne yardım etmek isterken, kopan elektrik tellerine basarak hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan ise hiç düşünmeden aracını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden çevreye yayılan elektrik akımı genç adamın sonu oldu.