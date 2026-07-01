40 yıl çekmecede unutuldu! Fosil nadir bir dinozora ait çıktı
Yaklaşık 40 yıl boyunca bir müze çekmecesinde unutulan kemik parçası bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Antarktika'da 1985 yılında bulunan fosilin yapılan yeni incelemeler sonucunda milyonlarca yıl önce yaşamış nadir bir titanozora ait olduğu belirlendi. Keşif hem Antarktika'daki dinozor yaşamına hem de eski müze koleksiyonlarında hala gün yüzüne çıkmayı bekleyen önemli bulgulara ışık tuttu.
Yaklaşık kırk yıldır müze koleksiyonlarında sıradan bir fosil sanılarak saklanan kemik parçasının aslında Antarktika'da yaşamış nadir bir dinozora ait olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarının yeniden yaptığı incelemeler fosilin uzun boyunlu otçul titanozor grubundan bir canlıya ait olduğunu gösterdi.
40 yıl sonra gerçek kimliği ortaya çıktı
Bilim insanları, Antarktika'da yaklaşık 40 yıl önce bulunan ancak yıllarca bir müze koleksiyonundaki çekmecede bekleyen fosilin nadir bir dinozora ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler kemiğin uzun boyunlu otçul dinozorlar olan titanozor grubuna ait bir kuyruk omuru olduğunu ortaya koydu.
1985'te bulundu ancak yıllarca incelenmedi
Fosil, 1985 yılında Antarktika'daki James Ross Adası'nda görev yapan jeolog Mike Thomson tarafından keşfedildi. O dönemde büyük bir sürüngene ait olduğu düşünülen kemik, bilimsel koleksiyonlara kaldırıldı ve uzun yıllar detaylı şekilde incelenmedi.
Yeni teknoloji gerçeği ortaya çıkardı
Yıllar sonra paleontolog Mark Evans, koleksiyonları incelerken dikkatini çeken fosilin bir dinozora ait olabileceğini fark etti. Araştırma ekibi, kemiğin yapısını diğer titanozor fosilleriyle karşılaştırarak bulgunun doğruluğunu teyit etti. Çalışmanın sonuçları Acta Palaeontologica Polonica dergisinde yayımlandı.
Grubunun en küçük üyelerinden biri olabilir
AP'de yer alan habere göre araştırmacılar söz konusu dinozorun yaklaşık 6 ila 7 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ediyor. Bu boyut, bazı titanozorların 30 metreyi aşabildiği düşünüldüğünde oldukça küçük kabul ediliyor. Bilim insanlarına göre fosil ya henüz büyümesini tamamlamamış genç bir bireye ya da türünün küçük yapılı bir üyesine ait olabilir.
Antarktika bir zamanlar yemyeşildi
Uzmanlar, milyonlarca yıl önce bugünkü buzlarla kaplı Antarktika'nın tamamen farklı bir görünüme sahip olduğuna dikkat çekiyor. O dönemde bölgenin yoğun ormanlarla kaplı, ılıman ve dinozorların yaşayabileceği elverişli bir ekosistem sunduğu belirtiliyor.
Nasıl öldüğü bilinmiyor
Araştırmaya göre dinozorun ölüm nedeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak bilim insanları hayvanın öldükten sonra denize sürüklendiğini, deniz tabanına çöktüğünü ve zamanla tortul tabakalar altında fosilleştiğini değerlendiriyor.
Modern teknoloji yeni ayrıntılar sundu
Gelişmiş görüntüleme teknikleri sayesinde fosilin iç yapısı da ayrıntılı şekilde incelenebildi. Böylece ilk keşfedildiği dönemde fark edilemeyen birçok anatomik özellik günümüz teknolojisiyle ortaya çıkarıldı.
Fosili ilk bulan jeolog Mike Thomson, 2020 yılında yaşamını yitirdi. Araştırma ekibi, fosilin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasının Thomson'ı hayatta olsaydı büyük mutluluk duyacağı bir gelişme olacağını belirtti.
Kapak fotoğrafı BBC'den servis edilmiştir.