40 yıl çekmecede unutuldu! Fosil nadir bir dinozora ait çıktı

Yaklaşık kırk yıldır müze koleksiyonlarında sıradan bir fosil sanılarak saklanan kemik parçasının aslında Antarktika'da yaşamış nadir bir dinozora ait olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarının yeniden yaptığı incelemeler fosilin uzun boyunlu otçul titanozor grubundan bir canlıya ait olduğunu gösterdi.

Antarktika’da 1985 yılında bulunan bir fosil, yaklaşık 40 yıl sonra yeniden incelendi ve nadir bir titanozora ait olduğu ortaya çıktı. (Fotoğraf:Takvim.com.tr)

40 yıl sonra gerçek kimliği ortaya çıktı

Bilim insanları, Antarktika'da yaklaşık 40 yıl önce bulunan ancak yıllarca bir müze koleksiyonundaki çekmecede bekleyen fosilin nadir bir dinozora ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler kemiğin uzun boyunlu otçul dinozorlar olan titanozor grubuna ait bir kuyruk omuru olduğunu ortaya koydu.

1985'te bulundu ancak yıllarca incelenmedi

Fosil, 1985 yılında Antarktika'daki James Ross Adası'nda görev yapan jeolog Mike Thomson tarafından keşfedildi. O dönemde büyük bir sürüngene ait olduğu düşünülen kemik, bilimsel koleksiyonlara kaldırıldı ve uzun yıllar detaylı şekilde incelenmedi.