Konya-Antalya yolunda tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Konya-Antalya kara yolunda turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da devrilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Harun Uraç'ın hayatını kaybettiği, tur otobüsünde bulunan 12 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.
Giriş Tarihi:
Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.
Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam