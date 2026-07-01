Konya-Antalya yolunda tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.

Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Antalya'da kaza meydana geldi. (Haberde yer alan görsel Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam