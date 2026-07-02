İstanbul 'un Sarıyer ilçesinde akıl almaz bir kaza gerçekleşti. Sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edildi. Kontrolden çıkan cip, park halindeki 4 araca ve bir binanın duvarına çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de fren yerine gaza basan sürücü 5 aracı kullanılamaz hale getirdi. Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Sürücünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen kazada, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda binanın dış cephesindeki doğal gaz ve su hattının zarar gördüğü tespit edildi. 5 aracın zarar gördüğü kaza hakkında ekipler inceleme başlattı. Kaza saat 12.20 sıralarında Merkez Mahallesi Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen 34 HSK 253 plakalı cip, önce park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, park halindeki 3 araca daha çarptıktan sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada toplam 5 araç hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın dış cephesindeki doğal gaz ve su hattının zarar görmesi nedeniyle dağıtım şirketi ekipleri çalışma başlattı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Sarıyer’de fren yerine gaza basan cip sürücüsü 5 araca çarptı

İKİ ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. İki aracın kullanılamaz hale geldiği kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Balık restoranının sahibi, "Her zamanki gibi biz dükkanımızda hazırlık yapıyorduk. Cip, yukarıdan çok hızlı geliyordu. Buradaki araca çarptı. Ondan sonra da panik yapıp, fren yerine gaza bastı. Sonra doğal gaz ve su tesisatına çarptı" dedi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kazada 5 araç hasar gördü.