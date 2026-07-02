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Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, 43 yaşındaki müzisyen Güray Saygılı hayatını kaybetti. Ayvacık'ta bir düğünde sahne aldıktan sonra yola çıkan Saygılı'nın kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attığı kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Saygılı'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, 43 yaşındaki müzisyen Güray Saygılı hayatını kaybetti.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA YAPTI

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında meydana geldi.

Ayvacık ilçesinde düzenlenen bir düğünde müzisyen olarak sahne alan Güray Saygılı, programın ardından otomobiliyle yola çıktı.

Güray Saygılı (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)Güray Saygılı (Haberde yer alan görseller DHA'dan alınmıştır.)

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI

İddiaya göre Saygılı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti-3

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güray Saygılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saygılı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldıOlayla ilgili çalışma başlatıldı

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti-5 Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti-6 Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti-7
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