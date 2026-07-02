Çanakkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, 43 yaşındaki müzisyen Güray Saygılı hayatını kaybetti. Ayvacık'ta bir düğünde sahne aldıktan sonra yola çıkan Saygılı'nın kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attığı kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Saygılı'nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, 43 yaşındaki müzisyen Güray Saygılı hayatını kaybetti.
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA YAPTI
Kaza, saat 02.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında meydana geldi.
Ayvacık ilçesinde düzenlenen bir düğünde müzisyen olarak sahne alan Güray Saygılı, programın ardından otomobiliyle yola çıktı.
OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI
İddiaya göre Saygılı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güray Saygılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Saygılı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.