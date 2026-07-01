Büyükada'da Viranbağ Plajı'ndaki yangın kontrol altında: 4 kişi dumandan etkilendi
Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi sonrası ormana da sıçrayan alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Öte yandan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajın'da henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Büyükada'da plajda korkutan yangın: Alevler kısa sürede her yeri sardı!
Yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle ekipler yangını kontrol altına aldı.
4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
4 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır.
Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yangına müdahale eden İBB İtfaiye Teşkilatımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, sağlık personelimize ve görev alan tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eder, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğimizi bildiririz" ifadeleri kullanıldı.