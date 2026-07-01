Samsun’da bebeğini çöpe attığı iddia edilen anneden kan donduran ifade

BEBEĞİN BABASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ İFADE VERDİ

Duruşmada bebeğin babası olduğu iddia edilen Mustafa D. de tanık olarak dinlendi.

Mustafa D., sanıkla yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını söyledi. Hanım C.'nin hamile olduğunu öğrendiğinde DNA testi yaptırabileceklerini ve çocuğun kendisinden çıkması halinde sahip çıkacağını söylediğini aktardı.

Mustafa D., sanığın kendisine çocuğu sosyal hizmetlere vereceğini söylediğini belirtti. Doğum yaptığını ise polislerin gelmesiyle öğrendiğini dile getirdi.