Samsun’da bebeğini çöpe attığı iddia edilen anneden kan donduran ifade
Samsun’un İlkadım ilçesinde evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla “yenidoğan çocuğu kasten öldürmek” suçundan tutuklu yargılanan Hanım C.’nin davasına devam edildi. Duruşmada doktor ile bebeğin babası olduğu öne sürülen Mustafa D. tanık olarak dinlenirken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan olay, vicdanları yaraladı.
İddiaya göre 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanım C., hamileliğini gizledi. Eşinden boşandığı öğrenilen kadın, evinde tek başına doğum yaptı.
Doğumun ardından rahatsızlanan Hanım C., 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu.
BEBEK ORTADA YOKTU
Hastanede yapılan kontrollerde kadının doğum yaptığı belirlendi. Ancak bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının beyanı doğrultusunda harekete geçti. Çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yapıldı. Ancak bebeğe ulaşılamadı.
"BEBEK ÖLÜNCE POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTIM"
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hanım C., ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu söyledi.
Kadın, bebeğin bir süre sonra öldüğünü fark ettiğini ve poşete koyup çöpe attığını anlattı.
Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan Hanım C. hakkında "yenidoğan çocuğu kasten öldürmek" suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
DOKTOR DURUŞMADA TANIK OLARAK DİNLENDİ
Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Hanım C., avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.
Duruşmada tanık olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Binası'nda görevli asistan doktor dinlendi.
Doktor, sanığın kendisine evde doğum yaptığını söylediğini anlattı. Hanım C.'nin aşırı kan kaybı nedeniyle yoğun bakıma alındığını ifade etti.
Doktor, bebeğin ölü mü yoksa canlı mı doğduğunu ise hatırlamadığını söyledi.
BEBEĞİN BABASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ İFADE VERDİ
Duruşmada bebeğin babası olduğu iddia edilen Mustafa D. de tanık olarak dinlendi.
Mustafa D., sanıkla yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını söyledi. Hanım C.'nin hamile olduğunu öğrendiğinde DNA testi yaptırabileceklerini ve çocuğun kendisinden çıkması halinde sahip çıkacağını söylediğini aktardı.
Mustafa D., sanığın kendisine çocuğu sosyal hizmetlere vereceğini söylediğini belirtti. Doğum yaptığını ise polislerin gelmesiyle öğrendiğini dile getirdi.
"BEBEĞİMİN CESEDİNİ KORKUP ÇÖPE ATTIM"
Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hanım C., Mustafa D.'den başka kimseyle ilişkisinin olmadığını savundu.
Daha önce de Mustafa D.'nin rızasıyla çocuk aldırdığını öne süren Hanım C., savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bebek ölü doğdu ve korkup banyoda sakladıktan sonra çöpe attım. Özel çocuğum cezaevinde bulunduğum süre içinde ilaçlarını kullanamadı. Tahliyemi talep ediyorum"
SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanığın avukatı İlhan Ayrancı ise delillerin toplandığını, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.
MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Mahkeme heyeti, Hanım C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.