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Beylikdüzü’nde okul yangını: Çatıyı alevler sardı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’ndeki Kemal Arıkan Ortaokulu’nun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede çatıyı saran alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Beylikdüzü’nde okul yangını: Çatıyı alevler sardı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan Kemal Arıkan Ortaokulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okulun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının büyük bölümünü sararken, yükselen dumanlar çevreden de görüldü.

Video Oynatma İkonu Beylikdüzü’nde okul çatısı cayır cayır yandı! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

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Yunus Akseki
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