Başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi! Kameralar yakalattı

Olay, Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında meydana geldi.

Kırıkkale'de başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çay ocağını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.