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Başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi! Kameralar yakalattı

Kırıkkale’de bir çay ocağını ateşe veren şüpheli, tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek sokakta yürüdü. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
Başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi! Kameralar yakalattı

Olay, Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Kırıkkale'de başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çay ocağını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tanınmamak için poşet taktı Çay ocağını yaktı, aynı gün yakalandı (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır)Tanınmamak için poşet taktı Çay ocağını yaktı, aynı gün yakalandı (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır)

ALEVLER ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle çay ocağında hasar oluşurken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi! Kameralar yakalattı-3

KİMLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, başına çöp poşeti geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan bir kişinin çay ocağını ateşe verdiği belirlendi. Şüphelinin çöp poşetli şekilde sokakta yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi! Kameralar yakalattı-4

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi! Kameralar yakalattı-5

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyette işlemleri başlatılan şüpheli A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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