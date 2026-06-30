Başına çöp poşeti geçirip çay ocağını ateşe verdi! Kameralar yakalattı
Kırıkkale’de bir çay ocağını ateşe veren şüpheli, tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek sokakta yürüdü. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çay ocağını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ALEVLER ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle çay ocağında hasar oluşurken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
KİMLİĞİNİ GİZLEMEK İÇİN BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRDİ
Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek incelemeye aldı.
Yapılan incelemede, başına çöp poşeti geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan bir kişinin çay ocağını ateşe verdiği belirlendi. Şüphelinin çöp poşetli şekilde sokakta yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Asayiş ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu tespit etti.
Adresi belirlenen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Emniyette işlemleri başlatılan şüpheli A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.