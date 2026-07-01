Büyükada'da Viranbağ Plajı'nda yangın: Ekipler seferber oldu
Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevlere havadan da yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Giriş Tarihi:
Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajın'da henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Büyükada'da plajda korkutan yangın: Alevler kısa sürede her yeri sardı!
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam