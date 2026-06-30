NASA görüntüledi: Karadeniz’in rengi neden değişti?

Kokolitoforlar öldüklerinde deniz tabanına çökerek okyanuslardaki karbon döngüsüne katkı sağlıyor. (Fotoğraf:AA)

KARBON DÖNGÜSÜNE KATKI SAĞLIYORLAR

Bu canlılar yaşamları boyunca karbonu bünyelerine alıyor.

Öldüklerinde bir kısmı deniz tabanına çökelerek karbonun uzun süre burada kalmasına katkı sağlıyor ve böylece okyanuslardaki karbon döngüsünde önemli bir rol oynuyor.

5 SORUDA MERAK EDİLENLER

1) Karadeniz neden turkuaz renge dönüyor?

Denizdeki "kokolitofor" adı verilen mikroskobik fitoplanktonların çoğalması nedeniyle deniz bu renge bürünüyor.

2) Bu renk değişimi kirlilikten mi kaynaklanıyor?

Bu durum tamamen doğal bir ekosistem sürecidir.

3) NASA bu olayı nasıl tespit etti?

PACE uydusu ve Okyanus Renk Enstrümanı (OCI) ile uzaydan yapılan gözlemlerle tespit edildi.

4) Kokolitoforlar nedir?

Tek hücreli, kalsiyum karbonat kaplı mikroskobik deniz canlılarıdır.

5) Bu canlıların çevreye etkisi nedir?

Karbonu bünyelerinde tutarak öldüklerinde bir kısmının deniz tabanına çökmesini sağlar ve karbon döngüsüne katkı sunarlar.