Bitlis'te derede kaybolan Abdulaziz Şeflek'ten acı haber: Cansız bedeni bulundu
Bitlis’in Mutki ilçesinde dün (29 Haziran) babalarıyla girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten acı haberler ardı ardına geldi. Olay anında hayatını kaybeden Muhammed Enes’in ardından, akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Abdulaziz Şeflek’in de cansız bedeni, 103 kişilik arama kurtarma ekibinin yoğun çalışmaları sonucu olay yerinin 200 metre ilerisindeki bir köprü altında bulundu. Hastaneye kaldırılan diğer kardeş Fatih Şeflek’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyünde dün derede akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Abdulaziz Şeflek'in cansız bedenine ulaşıldı.
- Aynı olayda baba Bakır Şeflek ile dereye giren diğer kardeşlerden Muhammed Enes Şeflek'in hayatını kaybettiği, Fatih Şeflek'in ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
- Çocuğun cenazesi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki köprünün altında bulundu.
- Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD, UMKE ve İHH ekiplerinden oluşan 103 personel ile bölge halkı katıldı.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
KAYBOLAN ABDULAZİZ ŞEFLEK'TEN ACI HABER GELDİ
Dün saat 15.30 sıralarında babaları Bakır Şeflek'le girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten Abdulaziz Şeflek için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara 8 Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi, 5 güvenlik korucusu timi, 2 AFAD ekibi, UMKE ve İHH Bitlis Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıçlardan oluşan 103 personel katıldı, köylüler de ekiplere destek verdi.
Derenin kenarında ve suda arama yapan, her noktayı dikkatle kontrol eden ekipler, olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki köprünün altında çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Şeflek'in cenazesi, dalgıçlar ve diğer ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
NELER OLMUŞTU?
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde dün babaları Bakır Şeflek'le dereye giren 3 kardeş akıntıya kapılmıştı.
Babalarının ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan Muhammed Enes Şeflek hayatını kaybetmiş, yaralı olan Fatih Şeflek ise hastaneye kaldırılmıştı.