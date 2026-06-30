Konya'da düğünde havaya ateş açan muhtar davetli genci yaraladı
Konya'nın Meram ilçesinde katıldığı bir düğünde tabancasıyla havaya ateş açan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, davetliler arasında bulunan 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'i bacağından yaraladı. Yaralı genç tedavi altına alınırken, muhtar Ali Ayçiçek'in olaydan kısa bir süre önce damadın yanında tabancasını ateşlediği anların görüntüsü ortaya çıktı.
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- Konya'nın Meram ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'i bacağından yaraladı.
- Yaralanan Halil İbrahim Edizer, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Ayçiçek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
- Ali Ayçiçek'in olaydan kısa bir süre önce düğünde tabancasını ateşlediği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Konya'da katıldığı düğünde havaya ateş açan mahalle muhtarı Ali Ayçiçek 17 yaşındaki Halil İbrahim Edizer'i yaraladı.
Olay, pazar günü Meram ilçesinde Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünde Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, tabancasıyla havaya ateş açmak isterken düğünde davetli olarak bulunan Halil İbrahim Edizer, bacağından yaralandı.
Edizer ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
MUHTAR TUTUKLANDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, muhtar Ayçiçek'i gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Muhtar Ali Ayçiçek'in olaydan kısa bir süre önce damadın yanında tabancasını ateşlediği anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.