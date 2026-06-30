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Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması ertelendi

Tunceli'deki yeni başsavcının talimatıyla cinayet dosyasına dönüşen ve aralarında eski vali Tuncay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında çember daralıyor. ABD'de turuncu mahkum kıyafetiyle hakim karşısına çıkan firari şüpheli Umut Altaş'ın duruşması 21 Temmuz’a ertelenirken, sığınma talebinin reddi halinde Türkiye'ye iade sürecinin başlayabileceği değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi:
Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması ertelendi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın duruşması 21 Temmuz'a ertelendi.

Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de hakim karşısına çıkan Umut Altaş’ın duruşması ertelendi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de hakim karşısına çıkan Umut Altaş’ın duruşması ertelendi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

UMUT ALTAŞ TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

Şüpheli AdıGörevi/KimliğiSuçDurum
Mustafa Türkay SonelDönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğluKasten öldürmeTutuklandı
Erdoğan Elaldıİl Özel İdaresi çalışanı (Gülistan Doku'ya son teması bulunan kişi)Kasten öldürmeTutuklandı
Zeinal AbarakovGülistan Doku'nun eski erkek arkadaşıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Engin YücerAbarakov'un babasıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Cemile YücerAbarakov'un annesiSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Celal AltaşFirari şüpheli Umut Altaş'ın babasıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Nurşen ArıkanFirari şüpheli Umut Altaş'ın annesiSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Gökhan Ertokİhraç polis memuruSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Şükrü EroğluTuncay Sonel'in yakın korumasıSuç delillerini gizleme ve yok etmeTutuklandı
Ferhat Güven-Yağma (Aygül Doku'ya yönelik eylem)Tutuklandı
Çağdaş ÖzdemirDönemin Tunceli Devlet Hastanesi BaşhekimiResmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemekTutuklandı
Tuncay SonelDönemin Tunceli ValisiSuç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme / Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme / Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemekTutuklandı
U.A.--Adli kontrolle serbest
S.G.Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu-Adli kontrolle serbest
S.Ö.Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu-Adli kontrolle serbest
Burçin Y.Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlisiDelilleri yok etme ve gizlemeAdli kontrolle serbest
Yücel E.Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlisiDelilleri yok etme ve gizlemeAdli kontrolle serbest

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması için JAK ve JASAT ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazlarıyla belirlenen bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş.Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş.

UMUT ALTAŞ, 21 TEMMUZ'DA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın ise göçmenlik mahkemesindeki duruşması bugün gerçekleştirildi. Altaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya çevrim içi olarak, turuncu mahkum kıyafetiyle katıldı.

Duruşmaya başkanlık eden Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni dahil olduğunu ve dosyaya hazırlanabilmek için ek süre talep ettiğini belirterek duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması ertelendi-4

Yargıç Panopoulos, bugünkü oturumun daha önce Altaş'ın yaptığı sığınma başvurusuna ilişkin 'bireysel duruşma' olarak planlandığını belirterek, "İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların tamamının 17 Temmuz 2026 tarihine kadar mahkemeye sunulması gerekiyor" dedi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 21 Temmuz 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi. Sığınma başvurusunun reddedilmesi halinde ise Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Altaş'ın iadesine ilişkin hukuki sürecin başlayabileceği değerlendiriliyor.

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