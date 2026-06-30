Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması ertelendi

Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de hakim karşısına çıkan Umut Altaş’ın duruşması ertelendi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

UMUT ALTAŞ TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

Şüpheli Adı Görevi/Kimliği Suç Durum Mustafa Türkay Sonel Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Kasten öldürme Tutuklandı Erdoğan Elaldı İl Özel İdaresi çalışanı (Gülistan Doku'ya son teması bulunan kişi) Kasten öldürme Tutuklandı Zeinal Abarakov Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Suç delillerini gizleme ve yok etme Tutuklandı Engin Yücer Abarakov'un babası Suç delillerini gizleme ve yok etme Tutuklandı Cemile Yücer Abarakov'un annesi Suç delillerini gizleme ve yok etme Tutuklandı Celal Altaş Firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Suç delillerini gizleme ve yok etme Tutuklandı Nurşen Arıkan Firari şüpheli Umut Altaş'ın annesi Suç delillerini gizleme ve yok etme Tutuklandı Gökhan Ertok İhraç polis memuru Suç delillerini gizleme ve yok etme Tutuklandı Şükrü Eroğlu Tuncay Sonel'in yakın koruması Suç delillerini gizleme ve yok etme Tutuklandı Ferhat Güven - Yağma (Aygül Doku'ya yönelik eylem) Tutuklandı Çağdaş Özdemir Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek Tutuklandı Tuncay Sonel Dönemin Tunceli Valisi Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme / Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme / Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek Tutuklandı U.A. - - Adli kontrolle serbest S.G. Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu - Adli kontrolle serbest S.Ö. Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu - Adli kontrolle serbest Burçin Y. Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlisi Delilleri yok etme ve gizleme Adli kontrolle serbest Yücel E. Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlisi Delilleri yok etme ve gizleme Adli kontrolle serbest

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması için JAK ve JASAT ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazlarıyla belirlenen bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor.