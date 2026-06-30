Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş'ın ABD'deki duruşması ertelendi
Tunceli'deki yeni başsavcının talimatıyla cinayet dosyasına dönüşen ve aralarında eski vali Tuncay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında çember daralıyor. ABD'de turuncu mahkum kıyafetiyle hakim karşısına çıkan firari şüpheli Umut Altaş'ın duruşması 21 Temmuz’a ertelenirken, sığınma talebinin reddi halinde Türkiye'ye iade sürecinin başlayabileceği değerlendiriliyor.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın duruşması 21 Temmuz'a ertelendi.
UMUT ALTAŞ TUTUKLANDI
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi.
Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.
|Şüpheli Adı
|Görevi/Kimliği
|Suç
|Durum
|Mustafa Türkay Sonel
|Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu
|Kasten öldürme
|Tutuklandı
|Erdoğan Elaldı
|İl Özel İdaresi çalışanı (Gülistan Doku'ya son teması bulunan kişi)
|Kasten öldürme
|Tutuklandı
|Zeinal Abarakov
|Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Engin Yücer
|Abarakov'un babası
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Cemile Yücer
|Abarakov'un annesi
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Celal Altaş
|Firari şüpheli Umut Altaş'ın babası
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Nurşen Arıkan
|Firari şüpheli Umut Altaş'ın annesi
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Gökhan Ertok
|İhraç polis memuru
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Şükrü Eroğlu
|Tuncay Sonel'in yakın koruması
|Suç delillerini gizleme ve yok etme
|Tutuklandı
|Ferhat Güven
|-
|Yağma (Aygül Doku'ya yönelik eylem)
|Tutuklandı
|Çağdaş Özdemir
|Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi
|Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
|Tutuklandı
|Tuncay Sonel
|Dönemin Tunceli Valisi
|Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme / Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme / Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
|Tutuklandı
|U.A.
|-
|-
|Adli kontrolle serbest
|S.G.
|Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu
|-
|Adli kontrolle serbest
|S.Ö.
|Munzur Üniversitesi kameralardan sorumlu
|-
|Adli kontrolle serbest
|Burçin Y.
|Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlisi
|Delilleri yok etme ve gizleme
|Adli kontrolle serbest
|Yücel E.
|Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlisi
|Delilleri yok etme ve gizleme
|Adli kontrolle serbest
Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması için JAK ve JASAT ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazlarıyla belirlenen bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor.
UMUT ALTAŞ, 21 TEMMUZ'DA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
ABD'de tutuklanan Umut Altaş'ın ise göçmenlik mahkemesindeki duruşması bugün gerçekleştirildi. Altaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya çevrim içi olarak, turuncu mahkum kıyafetiyle katıldı.
Duruşmaya başkanlık eden Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni dahil olduğunu ve dosyaya hazırlanabilmek için ek süre talep ettiğini belirterek duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Yargıç Panopoulos, bugünkü oturumun daha önce Altaş'ın yaptığı sığınma başvurusuna ilişkin 'bireysel duruşma' olarak planlandığını belirterek, "İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların tamamının 17 Temmuz 2026 tarihine kadar mahkemeye sunulması gerekiyor" dedi.
Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 21 Temmuz 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi. Sığınma başvurusunun reddedilmesi halinde ise Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Altaş'ın iadesine ilişkin hukuki sürecin başlayabileceği değerlendiriliyor.