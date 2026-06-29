Erenköy'den sonra Yenikapı! Marmaray durağında bir kişi raylara atladı
Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi, raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle bir süre tek hat üzerinden gecikmeli olarak yapılan Marmaray seferleri, çalışmaların ardından yeniden çift hat işletmeciliğine döndü.
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- Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler meydana geldi.
- Halkalı-Gebze hattında saat 14.52'de tek hat üzerinden kontrollü sefer yapılmaya başlandı.
- Ekiplerin müdahalesinin ardından trenler yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandı.
- Marmaray yolcularının alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri istendi.
- Dün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Marmaray istasyonunda benzer bir olay yaşanmıştı.
Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Bir süre tek hat üzerinden kontrollü olarak yapılan seferler, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden çift hat üzerinden normale dönmeye başladı.
SEFERLERDE GECİKME YAŞANDI
Halkalı-Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Saat 14.52'de yapılan açıklamada, "Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" denildi.
Seferlerde gecikme yaşandığı belirtildi.
SEFERLER YENİDEN ÇİFT HAT ÜZERİNDEN SAĞLANIYOR
Ekiplerin hızlı müdahalesi ve hattaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Marmaray'dan ikinci bir açıklama geldi. Yapılan son duyuruda, trenlerin yeniden çift hattan işletilmeye başlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren trafiğini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Önemle duyurulur."
DÜN ERENKÖY'DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI
İstanbul Kadıköy'e bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki Marmaray istasyonunda dün intihar vakası meydana geldi. Derin üzüntüye neden olan olayda kimliği henüz belirlenemeyen şahıs can verdi.