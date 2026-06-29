Erenköy'den sonra Yenikapı! Marmaray durağında bir kişi raylara atladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmeler meydana geldi.

Halkalı-Gebze hattında saat 14.52'de tek hat üzerinden kontrollü sefer yapılmaya başlandı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından trenler yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandı.

Marmaray yolcularının alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri istendi.

Dün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Marmaray istasyonunda benzer bir olay yaşanmıştı.

Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Bir süre tek hat üzerinden kontrollü olarak yapılan seferler, ekiplerin müdahalesinin ardından yeniden çift hat üzerinden normale dönmeye başladı.