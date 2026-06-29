Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ölen gencin ailesine ölüm tehdidi: Sizi de leş ederiz
Husumetli gruplar arasında yaşanan silahlı saldırıda başına kurşun isabet eden Muhammed Mutluay, yaşamını yitirdi. Acılı baba Tanju Mutluay ise oğlunun hedef olmadığını, saldırı sonrası ölüm tehdidi aldığını söyledi...
Giriş Tarihi:
İstanbul Küçükçekmece'de 2024'te halı saha maçına giderken husumetli gruplar arasında çıkan silahlı saldırıda Muhammed Mutluay (19), hayatını kaybetti.
Şüpheliler Çekdar Ilık, Eyüp Kaya, Yiğit Erdem Yağmur, Yasin Ünal hakkında toplam 20 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Acılı baba Tanju Mutluay, şöyle konuştu: Husumetli iki uyuşturucu çetesi yeniden karşı karşıya gelmiş. Oğlumun bulunduğu araç ilerlediği için saldırganlar, asıl hedefteki kişilere ateş edemediler. En acı olan ise bilirkişi raporunda Muhammet'in kaldırımdaki hedef gruptan biriymiş gibi gösterilmesi oldu. Oysa oğlum araç içerisinde vuruldu.
Şüpheliler Çekdar Ilık, Eyüp Kaya, Yiğit Erdem Yağmur, Yasin Ünal hakkında toplam 20 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Acılı baba Tanju Mutluay, şöyle konuştu: Husumetli iki uyuşturucu çetesi yeniden karşı karşıya gelmiş. Oğlumun bulunduğu araç ilerlediği için saldırganlar, asıl hedefteki kişilere ateş edemediler. En acı olan ise bilirkişi raporunda Muhammet'in kaldırımdaki hedef gruptan biriymiş gibi gösterilmesi oldu. Oysa oğlum araç içerisinde vuruldu.
Olayın ardından tehdit edildim. 'Davadan vazgeçmezseniz sizi de leş ederiz, çocuğunuzun yanına gömeriz' mesajları aldık. Eve yürürken bir motosiklet üzerime doğru sürdü. Son anda kendimi kenara attım.
"AMAÇLARI ELEBAŞINI KURTARMAK"
Baba Mutluay, saldırının planlayıcısı olduğunu iddia ettiği ismin korunmaya çalışıldığını savunarak, "Araçta bulunan kişilerden biri çetenin elebaşı olan Yasin Ünal. İlk duruşmada sanıkların tamamı o kişinin araçta olmadığını söyledi. Araçta 3 değil, 4 kişinin bulunduğunu öğrendim. Amaçları Ünal'ı cezaevinden kurtarmak" dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam