Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ölen gencin ailesine ölüm tehdidi: Sizi de leş ederiz

Muhammet Mutluay (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Olayın ardından tehdit edildim.mesajları aldık. Eve yürürken bir motosiklet üzerime doğru sürdü. Son anda kendimi kenara attım.Baba Mutluay, saldırının planlayıcısı olduğunu iddia ettiği ismin korunmaya çalışıldığını savunarak, "A" dedi.