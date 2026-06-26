Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti
Şanlıurfa’da meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle yaklaşık 5 ayda güneş enerjisiyle çalışan araç üretti.
Giriş Tarihi:
Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip, öğretmenleri rehberliğinde güneş enerjisiyle çalışan mini araç yaptı.
Okulun imkanlarıyla hazırlanan projede öğrenciler, aracın tasarımından montajına, elektrik sisteminden mekanik aksamına kadar birçok aşamada aktif görev aldı.
Güneş paneliyle çalışan sistem üzerine kurulan araç, hem şebeke elektriğiyle hem de güneş enerjisiyle şarj edilebilecek şekilde tasarlandı.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen test sürüşlerinde aracın performansını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.
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