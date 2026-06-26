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Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

Şanlıurfa’da meslek lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle yaklaşık 5 ayda güneş enerjisiyle çalışan araç üretti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip, öğretmenleri rehberliğinde güneş enerjisiyle çalışan mini araç yaptı.

Siverekli öğrenciler güneş enerjili araç üretti. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)Siverekli öğrenciler güneş enerjili araç üretti. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Okulun imkanlarıyla hazırlanan projede öğrenciler, aracın tasarımından montajına, elektrik sisteminden mekanik aksamına kadar birçok aşamada aktif görev aldı.

Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti-3

Güneş paneliyle çalışan sistem üzerine kurulan araç, hem şebeke elektriğiyle hem de güneş enerjisiyle şarj edilebilecek şekilde tasarlandı.

Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti-4

Okul bahçesinde gerçekleştirilen test sürüşlerinde aracın performansını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti-6 Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti-7 Şanlıurfa'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan araç üretti-8
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