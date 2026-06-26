Ankara ziyareti öncesi sürpriz mektup! Ankaralı Necla'dan Trump'a: Babacığım tanışalım

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ TRUMP'A MEKTUP YAZDI Özmen, NATO Zirvesi için Ankara'ya gelmesi beklenen Trump ile görüşebilmek için mektup yazdı. Trump'a benzerliğiyle dikkat çeken Özmen, "Sayın Baba Donald Trump; NATO Zirvesi için Türkiye'ye geleceğinizi öğrendim. Ziyaretiniz sırasında Ankara'da beni kabul ederseniz çok onur duyarım. Sizinle şahsen tanışmak ve konuşmak en içten dileğimdir. Bu isteğimi kabul edip görüşmeyi kabul ederseniz, beni dünyanın en mutlu kızı yaparsınız" ifadelerine yer verdiği mektubu, ABD Büyükelçiliği'ne postayla gönderdi.

"TRUMP İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"

Necla Özmen, Trump ile bir araya gelmeyi çok istediğini belirterek, "Türkiye'yi de Amerika'yı da seviyorum. Trump'ın Ankara'ya geleceğini öğrenince elçilik aracılığıyla görüşme talebimi ilettim. Kabul edilirse çok mutlu olacağım. Onunla tanışmak ve konuşmak istiyorum. Görüşemezsek elbette üzülürüm. Haberini aldığımda çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Gördüğümde ne tepki veririm, bilmiyorum. Onu baba olarak görüyorum ve ona 'babacığım' diyorum. Kendisiyle tanışmayı çok istiyorum. Bu süreçten haberi olup olmadığını da kendisine sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, yapay zekayla oluşturduğu fotoğrafla poz verdi (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

"TÜRK YEMEKLERİ HAZIRLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Trump ile görüşmesi halinde Türk yemekleri ikram etmek istediğini söyleyen Özmen şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. Ancak güvenlik nedeniyle kendi yemeklerini getirip getirmeyeceğini bilmiyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım. Dört gözle bekliyorum. Daha önce de Beyaz Saray'a mektup göndermiştim. Türkiye'nin parasını ödediği uçakların teslim edilmesini ya da ödenen paranın iade edilmesini de istiyorum. Bu konuda da destek vermesini bekliyorum"