Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 18 kadın kurtarıldı
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen dev fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14’ü tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Teknik takiple çökertilen çetenin ininde, fuhuş trafiğinin tutulduğu hesap ajandası ele geçirildi.
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- Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı operasyonla insan ticareti ve fuhuş örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
- Operasyonda insan ticareti, suç örgütü kurma ve fuhşa teşvik suçlarından 21 şüpheli gözaltına alındı ve 18 mağdur kadın kurtarıldı.
- Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek ve fuhuş trafiğinin kaydedildiği şifreli ajanda ele geçirildi.
- Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Operasyon Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirildi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine ve suç örgütlerine geçit vermiyor. Tam 2 ay boyunca büyük bir gizlilikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi.
İNLERİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 'İnsan ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlamalarıyla 21 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda ise suçun boyutunu gözler önüne seren materyaller ele geçirildi:
- 1 adet kurusıkı tabanca,
- 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 25 fişek,
- Fuhuş trafiğinin ve paraların kaydedildiği şifreli hesap ajandası,
- Çok sayıda dijital materyal ve doküman.
14 ÇETE ÜYESİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA!
Operasyonun en teselli verici kısmı ise çetenin pençesine düşen 18 mağdur kadının sağ salim kurtarılması oldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 21 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zehir tacirlerinden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.