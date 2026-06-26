Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek ve fuhuş trafiğinin kaydedildiği şifreli ajanda ele geçirildi.

Operasyonda insan ticareti, suç örgütü kurma ve fuhşa teşvik suçlarından 21 şüpheli gözaltına alındı ve 18 mağdur kadın kurtarıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı operasyonla insan ticareti ve fuhuş örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine ve suç örgütlerine geçit vermiyor. Tam 2 ay boyunca büyük bir gizlilikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Van'da eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi.