Migros PS5 çekiliş sonuçları açıklandı! İşte PlayStation 5 kazanan asil ve yedek talihliler listesi 2026
Migros Ticaret A.Ş.’nin düzenlediği "Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu" çekiliş sonuçları açıklandı. 19 Haziran 2026 tarihinde yapılan ve 400.450 kişinin katıldığı çekilişte 15 asil ve 15 yedek talihli belirlendi. Asil talihlilerin 10 Temmuz 2026, yedek talihlilerin ise 25 Temmuz 2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor. İşte kazanan asil ve talihli isimlerin listesi...
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- Migros Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu çekilişinin kazananları açıklandı.
- Çekilişe 400.450 kişi katıldı ve 15 asil, 15 yedek olmak üzere toplam 30 talihli belirlendi.
- Asil kazananlar arasında Nevin Köksal, Ömer Faruk Durgunlu, Burcum Akın, Cumalı Üstün ve Enes Laçın yer alıyor.
- Asil talihlilerin 10 Temmuz 2026, yedek talihlilerin ise 25 Temmuz 2026 tarihine kadar U2 Tanıtım'a başvurması gerekiyor.
- Kampanya MPİ'nin 14 Nisan 2026 tarihli izniyle düzenlendi ve çekiliş 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Gözler Migros'un büyük ilgi gören teknoloji çekilişindeydi ve beklenen liste nihayet duyuruldu. Migros Ticaret A.Ş. tarafından MPİ'nin 14.04.2026 tarihli izniyle gerçekleştirilen Sony PlayStation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu kampanyasının kazananları resmi olarak ilan edildi. Toplamda 400 binden fazla katılımın sağlandığı dev çekilişte şanslı isimler belirlendi. İşte PS5 kazanan o isimler ve ödül teslim süreci hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...
PS5 KAZANAN ASİL TALİHLİLER
|Sıra
|Ad Soyad
|1
|Nevin Köksal
|2
|Ömer Faruk Durgunlu
|3
|Burcum Akın
|4
|Cumalı Üstün
|5
|Enes Laçın
|6
|Sercan Dağıstan
|7
|Betül Camuz
|8
|Elvan Altun
|9
|Güven Calap
|10
|Hazar İsmail Sert
|11
|Özgür Süer
|12
|Ferdi Koçak
|13
|Mina Nalcacı
|14
|Emel Yeter
|15
|Mukadder Budak
PS5 KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
|Sıra
|Ad Soyad
|1
|Mutlu Çatıkkas
|2
|Tümay Çelık
|3
|Emre Serefoglu
|4
|Ayse Karaman
|5
|Ergın Aytaçı
|6
|Sabrı Arslan
|7
|Merve Akgül
|8
|Barıs Izcı
|9
|Melıke Ergüz
|10
|Serhan Çakmak
|11
|Atılla Yüksel Gürbüz
|12
|Emıne Petek
|13
|Gonca Bayhan
|14
|Berkay Altıngöz
|15
|Sümeyra Yücel
Bu kampanya MPİ'nin 14.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-89115 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 19.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 400.450 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 10.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 25.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 10.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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