Diyarbakır'da kayıp çobandan acı haber: 70 yaşındaki adam kırsalda ölü bulundu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün sabah hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan 70 yaşındaki Kadri Zengin'den bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerinde hayvanların geri dönmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında KUBAK, AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ekipler, saat 24.00 sıralarında Zengin'in cansız bedenine mezra kırsalında ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden 70 yaşındaki Kadri Zengin'in cansız bedenine ulaşıldı.
- Zengin, Ağaçkorur Mahallesi Kom Mezrası'nda dün sabah hayvanlarını otlatmaya çıktıktan sonra akşam eve dönmedi.
- Yakınlarının ihbarı üzerine Kulp Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
- Ekipler gece saat 24.00 sıralarında mezra kırsalında Zengin'in cansız bedenini buldu.
- Zengin'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Kadri Zengin'den acı haber geldi. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Zengin'in cansız bedenine mezra kırsalında ulaştı.
AKŞAM EVE DÖNMEDİ
Olay, Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesi Kom Mezrası'nda meydana geldi. Kadri Zengin, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için kırsal alana çıktı. Akşam saatlerinde hayvanların geri dönmesine rağmen Zengin'e ulaşılamadı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zengin'i bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, saat 24.00 sıralarında mezra kırsalında Kadri Zengin'in cansız bedenine ulaştı. Zengin'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.