İstanbul'da dijital detoks kampları: Çocuklar teknolojiden uzak doğayla buluştu
Devlet, evlatlarını çevrim içi tehlikelerden korumak için düğmeye bastı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da dijital detoks kampları açtı. Çocuklar, cep telefonu ve tabletten uzak doğayla iç içe bir gün geçirdi. Onlara aileleri de eşlik etti...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Kentin farklı ilçelerinde "dijital detoks" kampları düzenledi. Kamplardan biri Sarıyer ilçesine bağlı Rumelifeneri Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.
Yeşil ve mavinin buluştuğu kamp alanında aileler ve çocuklar, doğayla iç içe bir ortamda kültürel ve sportif etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. Katılımcılar, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazlardan uzak kalarak doğayla iç içe zamanlar yaşadı.
Kamp programında halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca ve yakar top gibi geleneksel oyunların yanı sıra okçuluk, kano, voleybol, basketbol, futbol, masa tenisi ve langırt gibi sportif aktiviteler de yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmişti. 2026 yılında da Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildi. İstanbul'umuzda kıymetli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın emir ve talimatlarıyla da 39 ilçemizin tamamında bu kampları yapacağız. Yıl sonuna kadar da hepsi bitmiş olacak. Şimdiye kadar 70 civarında kamp yaptık."