İstanbul'da dijital detoks kampları: Çocuklar teknolojiden uzak doğayla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Kentin farklı ilçelerinde "dijital detoks" kampları düzenledi. Kamplardan biri Sarıyer ilçesine bağlı Rumelifeneri Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

ʺAile Yılıʺ kapsamında çeşitli ilçelerde ʺdijital detoksʺ kampları düzenlendi. Yeşil ve mavinin buluştuğu kamp alanında aileler ve çocuklar, doğayla iç içe bir ortamda kültürel ve sportif etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. Katılımcılar, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazlardan uzak kalarak doğayla iç içe zamanlar yaşadı.