Kadıköy’de 141 milyonluk lüks araç vurgunu: Sanıklar hakim karşısında
Bağdat Caddesi’nde lüks araçlar üzerinden yapıldığı iddia edilen 141 milyon liralık dolandırıcılık davasında ilk duruşma görüldü. Firari patronun babası suçu oğluna yüklerken, mahkeme tutuklu sanık için tahliye kararı verdi.
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- İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki bir oto galeriden çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada firari iş yeri sahibi Şahin Çolak ve 3 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlamasıyla dava açıldı.
- İstanbul Başsavcılığı dosyada 141 milyon liralık meblağın müsaderesini talep etti.
- Firari sanık Şahin Çolak'ın babası Şerafettin Çolak galeride yetkinin oğlunda olduğunu savunarak para hareketleri konusunda bilgisi olmadığını söyledi.
- Mahkeme tutuklu sanık eski galerici Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun adli kontrol tedbiri ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.
- Duruşma eksik hususların giderilmesi için 25 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeri üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada ilk duruşma görüldü.
Firari iş yeri sahibi Şahin Çolak'ın başını çektiği öne sürülen dosyada, toplam 4 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık savunmaları ve müşteki beyanları dikkat çekti.
Başsavcılığın 141 milyon liralık meblağın müsaderesini talep ettiği davada, sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
BABA ÇOLAK'TAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA
Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Şerafettin Çolak, hakkındaki iddiaları reddetti.
Firari sanık Şahin Çolak'ın babası olan Şerafettin Çolak, şirketin neden kendi adına kurulduğunu bilmediğini öne sürdü. Galeride yetkinin oğlunda olduğunu savunan Çolak, şu ifadeleri kullandı:
"Galeride tek söz sahibi oğlumdur. Ben genellikle oğlumun galerisinde oturur vakit geçiririm. Tüm işlemleri o yapardı. Şirket adına herhangi bir işlem yapmadığımdan para hareketleri konusunda da bilgim yoktur."
DOSYADA TEHDİT VE KURŞUNLAMA İDDİASI
Davada tutuksuz yargılanan Ümit Çolak'ın beyanları ise dosyanın farklı bir boyutunu gündeme taşıdı.
Rize'de maden mühendisi olarak çalıştığını, kardeşinin teklifiyle İstanbul'a gelerek sigortalı şekilde galeride işe başladığını söyleyen Çolak, süreçte tehdit iddialarının yaşandığını anlattı.
Ümit Çolak, mahkemede şunları söyledi:
"Suç örgütleri kardeşimden 20 milyon para istedi, video göndererek tehdit ettiler, lokma dağıttılar. Galeri kurşunlandı. Şahin süreci yönetemedi ve olay buraya kadar geldi."
ESKİ GALERİCİDEN KOMİSYON SAVUNMASI
Dosyada "nitelikli dolandırıcılığa iştirak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski galerici Şerif Yalçın Hünüloğlu da savunma yaptı.
Hünüloğlu, 30 yıllık esnaf olduğunu belirterek, firari sanık Şahin Çolak'ın galerisinde zaman zaman bulunduğunu ancak aralarında iş akdi olmadığını söyledi.
Sadece komisyon karşılığı işlem yaptığını savunan Hünüloğlu, "Şahin'in galerisinde vakit geçirirdim ancak aramızda iş akdi yoktu. Yaptığımız işlerden sadece komisyonumu alırdım. Bir şüphe uğruna 6 aydır cezaevindeyim" diyerek tahliyesini istedi.
45 MİLYONLUK BENTLEY DETAYI
Duruşmada müşteki Cevher Torun'un anlattıkları da dikkat çekti.
Torun, Porsche ve Mercedes marka iki lüks cipini vererek karşılığında 45 milyon lira değerinde Bentley marka araç aldığını söyledi. Ancak aracın üzerinde kredi borcu bulunduğu için noter satışını alamadığını belirten Torun, bu nedenle mağdur edildiğini ifade etti.
MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI
Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Yaklaşık 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun adli kontrol tedbiri ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmedildi.
Mahkeme ayrıca diğer müştekilerin zorla getirilmesine karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma 25 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.
Dosyada gözler şimdi firari sanık Şahin Çolak'ın yakalanıp yakalanmayacağına ve bir sonraki duruşmada ortaya çıkacak yeni belgelere çevrildi.