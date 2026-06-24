Kadıköy’de 141 milyonluk lüks araç vurgunu: Sanıklar hakim karşısında

İstanbul Başsavcılığı dosyada 141 milyon liralık meblağın müsaderesini talep etti.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki bir oto galeriden çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada firari iş yeri sahibi Şahin Çolak ve 3 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlamasıyla dava açıldı.

Başsavcılığın 141 milyon liralık meblağın müsaderesini talep ettiği davada, sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir oto galeri üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davada ilk duruşma görüldü.

BABA ÇOLAK'TAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Şerafettin Çolak, hakkındaki iddiaları reddetti.

Firari sanık Şahin Çolak'ın babası olan Şerafettin Çolak, şirketin neden kendi adına kurulduğunu bilmediğini öne sürdü. Galeride yetkinin oğlunda olduğunu savunan Çolak, şu ifadeleri kullandı: