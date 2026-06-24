Isparta’da iki genç araçta ölü bulunmuştu: ön otopsi tamamlandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Isparta'da araç içerisinde ölü bulunan Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

İki genç 22 Haziran saat 18.00'den itibaren yakınları tarafından ulaşılamaz hale gelmiş, ertesi gün saat 14.00'te yoldan geçen bir vatandaşın ihbarıyla araçta hareketsiz halde bulunmuş.

Ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmamış, gençlerden alınan biyolojik numuneler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderilmiş.

Cansu Zengin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Ufuk Erdoğan ise Eğirdir'de toprağa verilmiş.

Kesin ölüm nedeninin toksikolojik ve laboratuvar tetkiklerinin ardından belirleneceği öğrenilmiş.

Isparta'da araç içerisinde ölü bulunan Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor. Yakınlarının 22 Haziran günü saat 18.00 sıralarından itibaren haber alamadığı iki genç, ertesi gün saat 14.00 sıralarında yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine araçta bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMADI İddiaya göre Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'dan 22 Haziran günü saat 18.00 sıralarından itibaren haber alınamadı. Yakınlarının uzun süre ulaşamadığı gençlerin telefonlarının aracın ön kısmında bulunduğu öğrenildi.