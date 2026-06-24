Isparta’da iki genç araçta ölü bulunmuştu: ön otopsi tamamlandı
Isparta’da araç içerisinde ölü bulunan Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan’ın kesin ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmazken, gençlerden alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme için Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderildi.
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- Isparta'da araç içerisinde ölü bulunan Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
- İki genç 22 Haziran saat 18.00'den itibaren yakınları tarafından ulaşılamaz hale gelmiş, ertesi gün saat 14.00'te yoldan geçen bir vatandaşın ihbarıyla araçta hareketsiz halde bulunmuş.
- Ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmamış, gençlerden alınan biyolojik numuneler Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderilmiş.
- Cansu Zengin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Ufuk Erdoğan ise Eğirdir'de toprağa verilmiş.
- Kesin ölüm nedeninin toksikolojik ve laboratuvar tetkiklerinin ardından belirleneceği öğrenilmiş.
Isparta'da araç içerisinde ölü bulunan Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
Yakınlarının 22 Haziran günü saat 18.00 sıralarından itibaren haber alamadığı iki genç, ertesi gün saat 14.00 sıralarında yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine araçta bulundu.
YAKINLARI HABER ALAMADI
İddiaya göre Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'dan 22 Haziran günü saat 18.00 sıralarından itibaren haber alınamadı.
Yakınlarının uzun süre ulaşamadığı gençlerin telefonlarının aracın ön kısmında bulunduğu öğrenildi.
ARAÇTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR
Gençlerin bulunduğu araç, ertesi gün saat 14.00 sıralarında yoldan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti.
Araç içerisinde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
BİYOLOJİK NUMUNELER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Olay yerindeki incelemelerin ardından iki gencin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burada yapılan ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, gençlerden alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderildi.
Kesin ölüm nedeninin toksikolojik ve laboratuvar tetkiklerinin ardından belirleneceği öğrenildi.
CANSU ZENGİN AFYONKARAHİSAR'DA DEFNEDİLDİ
Üniversiteyi Eğirdir'de okuyan Cansu Zengin için cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılındı.
Cansu Zengin'in cenazesi, namazın ardından Çay İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
UFUK ERDOĞAN EĞİRDİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Eğirdir'de esnafın oğlu olduğu öğrenilen Ufuk Erdoğan için de ikindi namazına müteakip Eğirdir Hızırbey Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Ufuk Erdoğan'ın cenazesi, namazın ardından Burhan Çavuş Mezarlığı'nda defnedildi.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp'tan gelecek toksikoloji ve laboratuvar raporları bekleniyor.