Eskişehir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık son savunmasında maktulü suçlayarak pişmanlık ifade etti.

Mahkeme heyeti sanık İdris Gökmen hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Otopsi raporuna göre Deniz Oktay önce boğularak öldürülmüş, ardından cansız bedeni yakılmıştı.

Deniz Oktay, geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada Oktay'ın cep telefonu kayıtları incelendi.

Otopsi raporuna göre Deniz Oktay önce boğularak öldürülüp, ardından cansız bedeni yakılmıştı.(Haberde yer alan görseller DHA'ya aittir.)

ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan incelemelerde cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesi kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahalleleri yakınındaki ormanlık alandan geldiği tespit edildi. Bölgede gerçekleştirilen aramalarda Deniz Oktay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olarak belirlenen İdris Gökmen gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında "canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Eskişehir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İdris Gökmen ile Deniz Oktay'ın ailesinin avukatları katıldı.

Son savunmasında eski sevgilisini suçlayan Gökmen, "Deniz Oktay saldırmasaydı, küfretmeseydi bu olay olmayacaktı. Olay böyle gerçekleştiği için pişmanım" dedi.