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Eskişehir'de eski sevgilisini öldürüp yakan zanlı için karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Eskişehir'de geçen yıl kaybolduktan sonra ormanlık alanda ölü bulunan Deniz Oktay'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Dosyadaki otopsi raporunda Oktay'ın önce boğulduğu, ardından cansız bedeninin yakıldığı belirtilirken, tutuklu sanık İdris Gökmen "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Eskişehir'de eski sevgilisini öldürüp yakan zanlı için karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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  • Eskişehir'de eski sevgilisi Deniz Oktay'ı öldüren İdris Gökmen, tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
  • Deniz Oktay geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra kaybolmuş, cep telefonu sinyalinin geldiği Tepebaşı ilçesi kırsal kesimindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu.
  • Otopsi raporuna göre Deniz Oktay önce boğularak öldürülmüş, ardından cansız bedeni yakılmıştı.
  • Mahkeme heyeti sanık İdris Gökmen hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.
  • Eskişehir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık son savunmasında maktulü suçlayarak pişmanlık ifade etti.

Eskişehir'de eski sevgilisi Deniz Oktay'ı boğduktan sonra cansız bedenini yakan İdris Gökmen hakkında karar çıktı. Tutuklu yargılanan sanık, "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAYIP BAŞVURUSUYLA BAŞLADI

Deniz Oktay, geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada Oktay'ın cep telefonu kayıtları incelendi.

Otopsi raporuna göre Deniz Oktay önce boğularak öldürülüp, ardından cansız bedeni yakılmıştı.(Haberde yer alan görseller DHA'ya aittir.)Otopsi raporuna göre Deniz Oktay önce boğularak öldürülüp, ardından cansız bedeni yakılmıştı.(Haberde yer alan görseller DHA'ya aittir.)

ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan incelemelerde cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesi kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahalleleri yakınındaki ormanlık alandan geldiği tespit edildi. Bölgede gerçekleştirilen aramalarda Deniz Oktay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olarak belirlenen İdris Gökmen gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında "canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Eskişehir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık İdris Gökmen ile Deniz Oktay'ın ailesinin avukatları katıldı.

Son savunmasında eski sevgilisini suçlayan Gökmen, "Deniz Oktay saldırmasaydı, küfretmeseydi bu olay olmayacaktı. Olay böyle gerçekleştiği için pişmanım" dedi.

Eskişehir'de eski sevgilisini öldürüp yakan zanlı için karar çıktı: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı-3

ÖNCE BOĞDU, SONRA YAKTI

Dosyaya giren otopsi raporunda Deniz Oktay'ın önce boğulduğu, ardından cansız bedeninin yakıldığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık İdris Gökmen'i "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Kararın ardından açıklama yapan Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Funda Güney Kökçınar, verilen cezayı olumlu bulduklarını ancak "canavarca his" hükmünün uygulanmamasını kabul etmediklerini söyledi.

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