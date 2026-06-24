İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Küçükçekmece’de bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
İstanbul Küçükçekmece’de yer alan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 25 Haziran Perşembe günü düzenlenecek aşure matem merasimi programı nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre saat 06.00’dan program bitimine kadar Fatih Caddesi ve bağlantılı sokaklar başta olmak üzere belirlenen güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek, sürücüler alternatif yol olarak Muammer Aksoy ve Tuna Caddeleri gibi belirlenen güzergahlara yönlendirilecek.
İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenecek etkinlik dolayısıyla yarın (25 Haziran) bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek aşure matem merasimi programı dolayısıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
HANGİ YOLLAR TRAFİĞİ KAPATILACAK
Buna göre, saat 06.00'dan program bitimine kadar, Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Başaran Sokak'ın Fatih Caddesi'ne çıkışı, Fatih Caddesi'nin Tuna Caddesi ile Başaran kesişimi, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na giriş kısımları ve Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Dereboyu, Muammer Aksoy ve Tuna Caddeleri ile Maslak Çeşme Caddesi'ni takiben Hakan Caddesi'nin devamına bağlı ara sokaklar kullanılabilecek.