Gözleri Karadeniz'in oyuncusundan acı haber: 3 yakın arkadaş hayatını kaybetti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı, çarpışma sonrası 2 araçta yangın çıktı.

Kazada Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin hayatını kaybetti.

Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu yaralanarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin yakın arkadaş olduğu ve gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirlendi.

Kaza sonrası yol trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası araçların 2'si, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazanın detayları ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.