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Gözleri Karadeniz'in oyuncusundan acı haber: 3 yakın arkadaş hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada hayatını kaybeden Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin'in son görüntüleri ortaya çıkarken, yakın arkadaş oldukları ve gezmek için çıktıkları yolculuğun faciayla sonuçlandığı öğrenildi. Öte yandan Saklı'nın, son olarak "Gözleri Karadeniz" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldığı belirtildi.

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Gözleri Karadeniz'in oyuncusundan acı haber: 3 yakın arkadaş hayatını kaybetti
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  • Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı, çarpışma sonrası 2 araçta yangın çıktı.
  • Kazada Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin hayatını kaybetti.
  • Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu yaralanarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
  • Hayatını kaybeden 3 kişinin yakın arkadaş olduğu ve gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirlendi.
  • Kaza sonrası yol trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası araçların 2'si, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazanın detayları ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Rize'nin Çayeli ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazanın detayları ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.

Gözleri Karadeniz'in oyuncusundan acı haber: 3 yakın arkadaş hayatını kaybetti-3

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu'nun da kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındıkları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Rize'de meydana gelen kazada sürücü Selinay Saral (sağ başta), Nilay Bilgin (ortada) ve Gamze Saklı (sol başta), hayatını kaybetti. Rize'de meydana gelen kazada sürücü Selinay Saral (sağ başta), Nilay Bilgin (ortada) ve Gamze Saklı (sol başta), hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'nın, son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada Gamze Saklı (Fotoğrafta) hayatını kaybetti. Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada Gamze Saklı (Fotoğrafta) hayatını kaybetti.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNDE ROL ALMIŞ

Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.

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