Gözleri Karadeniz'in oyuncusundan acı haber: 3 yakın arkadaş hayatını kaybetti
Rize'nin Çayeli ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada hayatını kaybeden Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin'in son görüntüleri ortaya çıkarken, yakın arkadaş oldukları ve gezmek için çıktıkları yolculuğun faciayla sonuçlandığı öğrenildi. Öte yandan Saklı'nın, son olarak "Gözleri Karadeniz" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldığı belirtildi.
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- Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı, çarpışma sonrası 2 araçta yangın çıktı.
- Kazada Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin hayatını kaybetti.
- Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu yaralanarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Hayatını kaybeden 3 kişinin yakın arkadaş olduğu ve gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirlendi.
- Kaza sonrası yol trafiğe kapatılarak sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrası araçların 2'si, çıkan yangında alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.
ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi.
Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu'nun da kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındıkları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA
Hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'nın, son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNDE ROL ALMIŞ
Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.