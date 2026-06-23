Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı! 3 kişi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Araç kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu'nun da kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındıkları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam