Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı! 3 kişi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi. Yaralanan 5 kişi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- Artvin-Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek diğer araçlarla çarpıştı.
- Çarpışma sonrası araçlardan 2'sinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu ve sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi.
- Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Çayeli'nde gece yarısı dehşeti
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
İlçenin Limanköy mevkisinde Selinay Saral'ın kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki 08 ACA 759 plakalı kamyonet de karıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Selinay S'nin kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olduğu belirlendi.
Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu'nun da kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındıkları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.