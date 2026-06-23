Samsun'da akılalmaz olay: Kiracısını babasının mezarına şikayet etti

Emekli Süleyman Demircan (55), Samsun'daki dairesini kendisini hastanede görevli bir memur olarak tanıtan H.D.'ye kiraya verdi.

Samsun 'da emekli bir vatandaş, 4 aydır kira ödemediğini ve İstanbul'a gittiğini öne sürdüğü kiracısına ulaşamayınca, çözümü kiracısının vefat eden babasının mezarına gidip yaşadığı mağduriyeti anlatmakta buldu.

H.D.'nin annesi S.D. ile birlikte oturacağını beyan ettiği daireye 10 Şubat'ta yerleştiği, ancak taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanmadığı belirtildi.

İddiaya göre daha sonra ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı ve H.D. İstanbul'a giderek telefonlara cevap vermemeye başladı. Bunun üzerine Demircan, 10 Şubat-10 Haziran dönemine ait kira, aidat ve yakıt giderleri için icra takibi başlatırken, mahkemeye de tahliye davası açtı.

Samsun'da alacağını tahsil edemeyen ev sahibi, kiracısını babasının mezarına şikayet etti (Haberin fotoğrafaları İHA'dan alınmıştır)

KİRACISININ BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Karşı tarafla iletişim kuramadığını ifade eden Demircan., H.D.'nin babası ve S.D.'nin eşi olan merhum M.D.'nin Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.