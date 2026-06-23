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Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı: 3 ölü 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin neden olduğu kazanın ardından iki araç alevlere teslim olurken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı: 3 ölü 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası araçlardan 2'sinde yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme kaza ve sonrasında araçlarda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme kaza ve sonrasında araçlarda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyü mevkisinde meydana geldi. Artvin- Rize istikametine giden sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 1 otomobil ve 1 minibüsle çarpıştı.

Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı: 3 ölü 4 yaralı-3

Çarpışma sonrası araçların 2'si, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler alternatif güzergaha yönlendirildi. Kaza ile ilgili incelemeler sürdürülüyor.

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Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı: 3 ölü 4 yaralı-5 Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı: 3 ölü 4 yaralı-6 Rize'de zincirleme kaza sonrası otomobil alev aldı: 3 ölü 4 yaralı-7

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