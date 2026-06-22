Eyüptsultan'da "gaz" alarmı: Pastaneden hastaneye kaldırıldılar

Doğal gaz firması ve itfaiye ekipleri iş yerinde inceleme çalışması başlattı.

Sağlık görevlilerinin gaz kokusu alması üzerine itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri olay yerine çağrıldı.

Pastanede oturan müşterilerin rahatsızlanması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüpsultan Yeni Mahalle Reşadiye Caddesi'ndeki bir pastanede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da bir pastanede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Reşadiye Caddesi'ndeki bir pastanede oturan bazı müşterilerin rahatsızlanması üzerine iş yerine sağlık ekipleri sevk edildi.