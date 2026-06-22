Eyüptsultan'da "gaz" alarmı: Pastaneden hastaneye kaldırıldılar
Eyüpsultan’da bir pastanede oturan müşterilerin rahatsızlanması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, içerideki yoğun gaz kokusunu fark edince itfaiye, polis ve doğal gaz firması yetkililerine haber verdi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 6 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı olayda, pastanenin yer aldığı 4 katlı bina tedbir amacıyla tamamen boşaltıldı.
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- Eyüpsultan Yeni Mahalle Reşadiye Caddesi'ndeki bir pastanede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Pastanede oturan müşterilerin rahatsızlanması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık görevlilerinin gaz kokusu alması üzerine itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri olay yerine çağrıldı.
- Pastanenin bulunduğu 4 katlı bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı.
- Doğal gaz firması ve itfaiye ekipleri iş yerinde inceleme çalışması başlattı.
Eyüpsultan'da bir pastanede karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Reşadiye Caddesi'ndeki bir pastanede oturan bazı müşterilerin rahatsızlanması üzerine iş yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
GAZ KOKUSU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Sağlık görevlilerinin iş yerinde gaz kokusu alması nedeniyle itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekiplerine haber verildi.
Pastanedeki 6 kişi, sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
BİNA BOŞALTILDI
Ekipler, pastanenin bulunduğu 4 katlı binayı boşaltarak, çevrede önlem aldı.
Doğal gaz firması ile itfaiye ekiplerinin iş yerinde çalışma başlattı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam