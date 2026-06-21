Sultangazi'de korkutan yangın: Çatıda başlayan alevler 6 binaya sıçradı
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bugün saat 15.30 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle büyüyerek yanındaki 6 binaya sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. İlk belirlemelere göre binalarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Hızlı Özet Göster
- Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın çevredeki 6 binaya daha sıçradı.
- Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olay yerinde yapılan kontrollerde ölü veya yaralı olmadığı belirlendi.
- Yangın saat 15.30 sıralarında 2377'nci Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.
- Alevlerin yükselmesiyle binalarda hasar meydana geldi ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
- Yangının başladığı binada yaşayan Orhan Erkişi olayı fark edip itfaiyeyi aradığını belirtti.
Sultangazi'de 5 katlı apartmanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 6 binaya daha sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.SON DAKİKA: Sultangazi'de korkutan çatı yangını! Alevler yan binaya sıçradı
Yangın, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2377'nci Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 6 binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. alev alev yanan binalarda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
'BÜYÜK BİR TEHLİKE VARDI'
Yangının başladığı binada yaşayan Orhan Erkişi, "Ben evden çıktığım zaman ilk etapta duman gördüm, aşağıda araçlar vardı alevler bir anda yükseldi. İtfaiyeyi aradım hemen geldiler. Büyük bir tehlike vardı, arabalar yanacaktı neredeyse. Ben alt katta oturuyorum. Herhangi bir yaralanma yok çok şükür" dedi.