Sultangazi'de korkutan yangın: Çatıda başlayan alevler 6 binaya sıçradı

Alevlerin yükselmesiyle binalarda hasar meydana geldi ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın saat 15.30 sıralarında 2377'nci Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olay yerinde yapılan kontrollerde ölü veya yaralı olmadığı belirlendi.

Sultangazi 'de 5 katlı apartmanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 6 binaya daha sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2377'nci Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı apartmanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 6 binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. alev alev yanan binalarda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.