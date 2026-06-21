İzmir Ödemiş'te "istek parça" cinayeti! Alkollü maganda 12 yaşındaki Ayaz'a kıydı... Firarı uzun sürmedi
İzmir Ödemiş'te kına gecesi kana bulandı. 43 yaşındaki Erşan Dereli isimli alkolik maganda istediği şarkı çalınmadığı için düğündeki kalabalığı yaylım ateşine tuttu. 12 yaşındaki Ayaz Çimen yaşamını yitirdi. 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Erşan Dereli cinayet silahı ile birlikte kırsal alanda sabah saatlerinde yakalandı.
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- İzmir'in Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'nde bir düğünde istek şarkı nedeniyle çıkan kavgada Erşan Dereli ateş açtı.
- 12 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, yaralılardan Hasan Bulut'un durumu ağır.
- Erşan Dereli, olayın ardından pompalı tüfekle jandarma tarafından gözaltına alındı.
- Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Yaralananlar arasında şüphelinin eşi Ümmühan Dereli de bulunuyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesindeki bir düğünde "istek şarkı" kavgasında kan döküldü.
43 yaşındaki Erşan Dereli düğünde istediği şarkı parçası çalınmadığı gerekçesi ile evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelip hedef gözetmeksizin ateş açtı.
12 YAŞINDAKİ AYAZ'A KIYDI.. EŞİ VE 3 KİŞİYİ YARALADI
12 yaşındaki Ayaz Çimen yaşamını yitirirken, katilin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralananların isimleri şu şekilde:
Hasan Bulut (30) Hayati tehlikesi olacak şekilde yaralı
Ümmühan Dereli (45) hafif yaralı
Osman Öztürk (72) hafif yaralı
Hüseyin Öztürk (22) hafif yaralı
JET SORUŞTURMA JET GÖZALTI
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Şüpheli Erşan Dereli cinayet silahı ile birlikte sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.