İzmir Ödemiş'te "istek parça" cinayeti! Alkollü maganda 12 yaşındaki Ayaz'a kıydı... Firarı uzun sürmedi

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde bulunan Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesindeki bir düğünde "istek şarkı" kavgasında kan döküldü. 43 yaşındaki Erşan Dereli düğünde istediği şarkı parçası çalınmadığı gerekçesi ile evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Düğün alanına geri gelip hedef gözetmeksizin ateş açtı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı (Haberin görselleri AA'dan alındı)



12 YAŞINDAKİ AYAZ'A KIYDI.. EŞİ VE 3 KİŞİYİ YARALADI



12 yaşındaki Ayaz Çimen yaşamını yitirirken, katilin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.



Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Yaralananların isimleri şu şekilde:



Hasan Bulut (30) Hayati tehlikesi olacak şekilde yaralı



Ümmühan Dereli (45) hafif yaralı



Osman Öztürk (72) hafif yaralı



Hüseyin Öztürk (22) hafif yaralı



JET SORUŞTURMA JET GÖZALTI



Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Şüpheli Erşan Dereli cinayet silahı ile birlikte sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam